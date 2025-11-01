Así está el Pichichi de LaLiga: Mbappé dobla a sus perseguidores

La carrera por el Pichichi de LaLiga EA Sports ha vivido una de aquellas jornadas que puede terminar marcando la diferencia en la clasificación. Poco queda de la igualdad que imperaba durante los primeros compases de la competición, y uno de los candidatos ha aprovechado su actuación para dar un sonoro golpe sobre la mesa.

Con la undécima jornada de la competición doméstica en marcha, Kylian Mbappé ha tomado impulso en la clasificación. Con su doble aportación en la noche del sábado ante el Getafe, la renta del francés se eleva hasta los 13 tantos, lo que le permite doblar a los que hasta ahora eran sus principales perseguidores.

Por detrás del '9' del Real Madrid se mantiene un Julián Álvarez que, si bien es cierto que ha conseguido poner fin a la sequía goleadora que le había perseguido en sus últimas cuatro apariciones con el Atlético, no ha protagonizado su mejor partido. El gol frente al Sevilla permite al argentino situarse en solitario en la segunda posición.

Julián, Almada y Giuliano, pletóricos tras el triunfo ante el Sevilla / X

El tercer escalón del podio, a falta de lo que suceda en lo que resta de jornada, sigue perteneciendo al prometedor Etta Eyong. El camerunés, que saldrá a escena este domingo contra el Celta de Vigo, ha celebrado seis tantos en lo que llevamos de temporada, 5 con el Levante y 1 con el Villarreal. Curiosamente, el Real Oviedo fue su víctima con las dos camisetas.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 11?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 13 goles Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 7 goles Etta Eyong (Levante): 6 goles Vedat Muriqi (Mallorca): 5 goles Vinicius Jr. (Real Madrid): 5 goles Ferran Torres (FC Barcelona): 4 goles Iván Romero (Levante): 4 goles Borja Iglesias (Celta de Vigo: 4 goles) Robert Lewandowski (FC Barcelona): 4 goles Jorge de Frutos (Rayo Vallecano): 4 goles

