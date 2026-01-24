Así está el Pichichi de LaLiga: Mbappé sigue abriendo la brecha con sus perseguidores

La carrera por el Pichichi de LaLiga EA Sports va camino de convertirse en una de las más desajustadas de los últimos tiempos. Kylian Mbappé sigue encadenando semanas y semanas en lo más alto de la clasificación de máximos goleadores, y la lógica invita a pensar que será extremadamente difícil que alguno de los candidatos pueda ocupar su lugar.

Con el tanto de esta noche ante el Villarreal, que ha permitido al Real Madrid abrir la lata en La Cerámica, Mbappé eleva a 20 goles su contador particular. Este registro permite al francés no solo ser el líder indiscutible del ranking nacional de goleadores, también meter presión a Harry Kane en la carrera por la bota de oro.

El principal perseguidor de Mbappé en la carrera por el 'Pichichi' es un enrachado Vedat Muriqi, que ha celebrado 5 goles en las últimas tres jornadas. El atino del kosovar le ha permitido alcanzar los 14 goles, registro que tendrá la oportunidad de ampliar el domingo contra el Atlético de Madrid.

Vedat Muriqi celebra su hat-trick con el Mallorca. / RCDM

Cerrando el podio provisional aparece Ferran Torres, que no está siendo capaz de encontrar portería en el campeonato doméstico. El 'hat-trick' contra el Betis del ya lejano 6 de diciembre fue la última aportación del de Foios para el Barça, y ahora está estancado en los 11 goles.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 21?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 20 goles Vedat Muriqi (Mallorca): 14 goles Ferran Torres (FC Barcelona): 11 goles Robert Lewandowski (FC Barcelona): 9 goles Ante Budimir (Osasuna): 9 goles Alberto Moleiro (Villarreal): 8 goles 'Cucho' Hernández (Real Betis): 8 goles Raphinha (FC Barcelona): 7 goles Hugo Duro (Valencia) 7 goles Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 7 goles Borja Iglesias (Celta de Vigo): 7 goles Lamine Yamal (FC Barcelona): 7 goles Vladyslav Vanat (Girona): 7 goles

