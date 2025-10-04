LaLiga EA Sports
Así está el Pichichi de LaLiga: Vinicius escala posiciones y Mbappé sigue escapado
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 8
La carrera por el Pichichi de LaLiga EA Sports sigue al rojo vivo durante la jornada 8. Con el paso de las semanas, algunos candidatos han comenzado a avanzar en firme en la carrera por el galardón que acredita al máximo goleador de la temporada.
Con la octava jornada de la competición doméstica en marcha, Kylian Mbappé sigue siendo el rey del gol. Con su aportación en la noche del sábado ante el Villarreal, la renta del francés se eleva hasta los 9 tantos para seguir afincado en lo más alto de la clasificación.
Por detrás del '9' del Real Madrid ha irrumpido con fuerza un Julián Álvarez en estado de gracia. El argentino parece tocado por una varita en las dos últimas jornadas, en las que ha celebrado 5 goles que han permitido al Atlético de Madrid olvidar parcialmente un mal arranque liguero.
El tercer escalón del podio lo comparten Vinicius Jr y el prometedor Etta Eyong, ambos goleadores en la presente jornada.
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 8?
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 9 goles
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 6 goles
- Vinicius Jr. (Real Madrid): 5 goles
- Etta Eyong (Levante): 5 goles
- Ferran Torres (FC Barcelona): 4 goles
- Iván Romero (Levante): 4 goles
- Borja Iglesias (Celta de Vigo: 4 goles)
- Robert Lewandowski (FC Barcelona): 4 goles
- Vedat Muriqi (Mallorca): 4 goles
- Raphinha (FC Barcelona): 3 goles
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las diferentes jornadas de LaLiga EA Sports a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de todos los partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.
