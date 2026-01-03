Así está el Pichichi de LaLiga: Lewandowski se cuela en el podio de una clasificación en la que sigue mandando Mbappé

LaLiga EA Sports vuelve a escena tras el parón navideño, y con su regreso se reanuda la carrera por el Pichichi. La entrada del nuevo año apenas presenta cambios en la clasificación de goleadores, en la que Kylian Mbappé sigue dominando con mano de hierro y cada vez parece más difícil que alguien pueda arrebatarle su posición de privilegio.

Con la mitad de la jornada ya disputada, Mbappé sigue contando con una amplia ventaja en la cabeza de la clasificación gracias a los 18 tantos marcados hasta la fecha. Sin embargo, una lesión en la rodilla izquierda obligará al francés a permanecer apartado de los terrenos de juego durante un plazo de entre dos o tres semanas, lo que abre la puerta a que sus principales perseguidores puedan reducir esta enorme brecha.

El principal rival de Mbappé en la carrera por el Pichichi es un Ferran Torres que se fue de vacío en el derbi contra el Espanyol. A pesar de acumular tres jornadas sin ver puerta, el de Foios sigue haciendo buenos los 11 goles que atesora en su casillero para colgarse provisionalmente la medalla de plata.

Ferran Torres figura como principal perseguidor de Mbappé en la carrera por el Pichichi / EFE

Más apretada sigue estando la pugna por el tercer escalón del podio, en la que Robert Lewandowski ha igualado los 9 tantos de Vedat Muriqi. Por detrás, a apenas 2 goles de distancia, figuran hasta seis candidatos, siendo Alberto Moleiro y Borja Iglesias los últimos en unirse a este grupo.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 18?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 18 goles Ferran Torres (FC Barcelona): 11 goles Robert Lewandowski (FC Barcelona): 9 goles Vedat Muriqi (Mallorca): 9 goles Raphinha (FC Barcelona): 7 goles Alberto Moleiro (Villarreal): 7 goles Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 7 goles Borja Iglesias (Celta de Vigo): 7 goles 'Cucho' Hernández (Real Betis): 7 goles Lamine Yamal (FC Barcelona): 7 goles

