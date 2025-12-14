LaLiga EA Sports
Así está el Pichichi de LaLiga: Mbappé pone tierra de por medio con Ferran Torres y Lewandowski
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 16 y los números de Mbappé, Ferran Torres, Lewandowski y el resto de aspirantes
La carrera por el Pichichi de LaLiga EA Sports comienza a inclinarse considerablemente a favor de uno de sus contendientes. El mal momento que atraviesa el Real Madrid no ha salpicado a los registros de Kylian Mbappé, que gobierna en lo más alto de la clasificación con una importante ventaja frente a sus principales perseguidores.
Titular por sorpresa frente al Alavés debido a su reciente lesión, el francés no tardó en hacer acto de presencia para engordar su registro goleador. Son ya 17 los tantos que ha celebrado Mbappé en LaLiga, lo que le permite ser el líder indiscutible del ranking de goleadores nacional y rivalizar con Haaland y Kane por la Bota de Oro.
El principal perseguidor de Mbappé en la carrera por el 'Pichichi' es un enrachado Ferran Torres, aunque el hecho de no ver puerta ante Osasuna le ha hecho perder fuelle. El de foios engordó considerablemente su registro particular con un 'hat-trick' frente al Betis en la jornada 15, elevándolo hasta los 11 goles.
Cerrando el podio provisional figura Vedat Muriqi, que en las últimas semanas ha conseguido desmarcarse de otros grandes candidatos como Lewandowski o Julián Álvarez. El kosovar acumula 9 tantos que están dando vida al Mallorca en la lucha por la salvación.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 16?
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 17 goles
- Ferran Torres (FC Barcelona): 11 goles
- Vedat Muriqi (Mallorca): 9 goles
- Robert Lewandowski (FC Barcelona): 8 goles
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 7 goles
- Alberto Moleiro (Villarreal): 6 goles
- Etta Eyong (Levante): 6 goles
- 'Cucho' Hernández (Real Betis): 6 goles
- Lamine Yamal (FC Barcelona): 6 goles
- Rafa Mir (Elche): 6 goles
