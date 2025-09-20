Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Así está el Pichichi de LaLiga: Mbappé abre brecha sobre Raphinha y Etta Eyong

Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 5

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La carrera por el Pichichi de LaLiga EA Sports sigue adelante durante el transcurso de la jornada 5. Con el paso de las semanas, algunos candidatos han comenzado a avanzar en firme en la carrera por el galardón que acredita al máximo goleador de la temporada.

Con la quinta jornada de la competición doméstica en marcha, Kylian Mbappé sigue afincado en lo más alto de la clasificación. El que fuera 'Pichichi' en el curso anterior ha vuelto a ver puerta en la presente jornada, aumentando sus cifras hasta los 5 goles.

Por detrás del '9' del Real Madrid, en el segundo escalón del podio impera un empate múltiple a tres tantos en el que destacan los nombres de Raphinha, Pere Milla, Rafa Mir o el prometedor Etta Eyong.

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga?

  1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 4 goles
  2. Etta Eyong (Levante): 3 goles
  3. Raphinha (FC Barcelona): 3 goles
  4. Adrián Liso (Getafe): 3 goles
  5. Pere Milla (Espanyol): 3 goles
  6. Rafa Mir (Elche): 3 goles
  7. Iván Romero (Levante): 3 goles
  8. Vedat Muriqi (Mallorca): 3 goles
  9. Tajon Buchanan (Villarreal): 3 goles
  10. Isaac Romero (Sevilla): 2 goles

