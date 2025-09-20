Así está el Pichichi de LaLiga: Mbappé abre brecha sobre Raphinha y Etta Eyong

La carrera por el Pichichi de LaLiga EA Sports sigue adelante durante el transcurso de la jornada 5. Con el paso de las semanas, algunos candidatos han comenzado a avanzar en firme en la carrera por el galardón que acredita al máximo goleador de la temporada.

Con la quinta jornada de la competición doméstica en marcha, Kylian Mbappé sigue afincado en lo más alto de la clasificación. El que fuera 'Pichichi' en el curso anterior ha vuelto a ver puerta en la presente jornada, aumentando sus cifras hasta los 5 goles.

Por detrás del '9' del Real Madrid, en el segundo escalón del podio impera un empate múltiple a tres tantos en el que destacan los nombres de Raphinha, Pere Milla, Rafa Mir o el prometedor Etta Eyong.

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 4 goles Etta Eyong (Levante): 3 goles Raphinha (FC Barcelona): 3 goles Adrián Liso (Getafe): 3 goles Pere Milla (Espanyol): 3 goles Rafa Mir (Elche): 3 goles Iván Romero (Levante): 3 goles Vedat Muriqi (Mallorca): 3 goles Tajon Buchanan (Villarreal): 3 goles Isaac Romero (Sevilla): 2 goles

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las diferentes jornadas de LaLiga EA Sports a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de todos los partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.