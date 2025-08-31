Así está el Pichichi de LaLiga: Mbappé comparte liderato con dos goleadores inesperados

La carrera por el Pichichi de LaLiga EA Sports ya ha comenzado. Si bien es cierto que esta se encuentra en una fase muy temprana, algunos jugadores han puesto la primera piedra en su camino hacia el galardón que acredita al máximo goleador de la temporada.

Con la tercera jornada de la competición doméstica en marcha, todavía impera el triple empate en lo alto de la clasificación. Kylian Mbappé, Pichichi en el curso pasado, comparte liderato con los inesperados Adrián Liso y Tadoj Buchanan. Todos ellos cuentan con tres goles en sus respectivos casilleros, y ninguno de ellos ha sido capaz de destacarse este fin de semana.

En el segundo escalón del podio son cinco los jugadores empatados a dos goles. Nicolas Pépé, Rafa Mir y Vinicius Junior se unen a los ya establecidos Ferran Torres y Pere Milla después de celebrar un tanto en la presente jornada.

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga?

Tajon Buchanan (Villarreal): 3 goles Kylian Mbappé (Real Madrid): 3 goles Adrián Liso (Getafe): 3 goles Pere Milla (Espanyol): 2 goles Ferran Torres (FC Barcelona): 2 goles Nicolás Pepé (Villarreal): 2 goles Rafa Mir (Elche): 2 goles Vinicius Junior (Real Madrid): 2 goles Lamine Yamal (FC Barcelona): 1 gol Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 1 gol

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las diferentes jornadas de LaLiga EA Sports a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de todos los partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.