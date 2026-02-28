Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LaLiga EA Sports

Así está el Pichichi de LaLiga: Lamine Yamal ya se pone tercero

Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 26 y los números de Mbappé, Muriqi, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal y el resto de aspirantes

Lamine celebra uno de sus tres goles ante el Villarreal

Lamine celebra uno de sus tres goles ante el Villarreal / Toni Albir / EFE

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Lamine Yamal ha dado un golpe encima de la mesa en LaLiga EA Sports. En una tarde importante para el canterano azulgrana, donde se enfrentaba al Villarreal con la obligación de sumar los tres puntos para seguir al frente de la tabla clasificatoria, el delantero se puso el traje de mago y completó una actuación estratosférica con un hat-trick.

Los tres goles de Lamine Yamal, los tres con su pierna izquierda, le permiten dar un salto importante en la tabla de goleadores. El delantero azulgrana se pone ahora con 13 dianas en su cuenta personas con 9 asistencias, diez por debajo de Kylian Mbappé (23) pero ya tercero en la lucha por el pichichi. Muriqi sigue segundo, con 16 tantos, aunque es de los tres quien menos asistencias ha sumado esta temporada, con solamente una.

Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring his second goal against Villarreal during their LaLiga EA Sports match between Barcelona and Villarreal at Spotify Camp Nou stadium in Barcelona, Catalonia, Spain, 28 February 2026. EFE/Toni Albir

Lamine Yamal, con el FC Barcelona / Toni Albir / EFE

Lamine, con su hat-trick, demuestra que sigue mejorando día a día en sus registros goleadores. Además de sumar una buena nómina de asistencias, el azulgrana sabe que puede y debe ser importante en la faceta goleadora. El triplete contra el Villarreal es una buena muestra de ello, con tres goles de bandera que lo empujan en la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 26.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 26?

  1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 23 goles
  2. Vedat Muriqi (Mallorca): 16 goles
  3. Lamine Yamal (FC Barcelona): 13 goles
  4. Ferran Torres (FC Barcelona): 12 goles
  5. Ante Budimir (Osasuna): 12 goles
  6. Robert Lewandowski (FC Barcelona): 11 goles
  7. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 10 goles
  8. Borja Iglesias (Celta de Vigo): 10 goles
  9. Vinicius (Real Madrid): 9 goles
  10. Alberto Moleiro (Villarreal): 9 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.

El FC Barcelona jugará su próximo partido contra el Atlético de Madrid correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Se disputará el próximo martes 2 de marzo a las 21:00 horas (CET).

