LaLiga EA Sports
Así está el Pichichi de LaLiga: Lamine Yamal ya se pone tercero
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 26 y los números de Mbappé, Muriqi, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal y el resto de aspirantes
Lamine Yamal ha dado un golpe encima de la mesa en LaLiga EA Sports. En una tarde importante para el canterano azulgrana, donde se enfrentaba al Villarreal con la obligación de sumar los tres puntos para seguir al frente de la tabla clasificatoria, el delantero se puso el traje de mago y completó una actuación estratosférica con un hat-trick.
Los tres goles de Lamine Yamal, los tres con su pierna izquierda, le permiten dar un salto importante en la tabla de goleadores. El delantero azulgrana se pone ahora con 13 dianas en su cuenta personas con 9 asistencias, diez por debajo de Kylian Mbappé (23) pero ya tercero en la lucha por el pichichi. Muriqi sigue segundo, con 16 tantos, aunque es de los tres quien menos asistencias ha sumado esta temporada, con solamente una.
Lamine, con su hat-trick, demuestra que sigue mejorando día a día en sus registros goleadores. Además de sumar una buena nómina de asistencias, el azulgrana sabe que puede y debe ser importante en la faceta goleadora. El triplete contra el Villarreal es una buena muestra de ello, con tres goles de bandera que lo empujan en la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 26.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 26?
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 23 goles
- Vedat Muriqi (Mallorca): 16 goles
- Lamine Yamal (FC Barcelona): 13 goles
- Ferran Torres (FC Barcelona): 12 goles
- Ante Budimir (Osasuna): 12 goles
- Robert Lewandowski (FC Barcelona): 11 goles
- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 10 goles
- Borja Iglesias (Celta de Vigo): 10 goles
- Vinicius (Real Madrid): 9 goles
- Alberto Moleiro (Villarreal): 9 goles
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.
El FC Barcelona jugará su próximo partido contra el Atlético de Madrid correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Se disputará el próximo martes 2 de marzo a las 21:00 horas (CET).
- Así queda el cuadro de la Champions League en octavos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas
- Sorteo de Champions League, en directo: cuadro de octavos y rivales de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético, hoy en vivo
- Diego Costa, exjugador del Atlético: 'Simeone me debe la mitad del sueldo. La mitad de la casa me la merezco yo
- Horarios confirmados de los octavos de final de la Champions: Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid
- Inglaterra pierde la cabeza por Abde: ¿otro ingreso para el Barça?
- El Camp Nou es peor que Montjuïc
- El PSV blinda a su promesa más culé: 'Mi sueño es jugar en el Barça y ganar la Champions
- Hartazgo en el vestuario del Madrid tras el sorteo de la Champions