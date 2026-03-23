Así está el Pichichi de LaLiga: Lamine no recorta a Mbappé; Vinicius escala en la clasificación

La carrera por el pichichi de LaLiga EA Sports no parece tan decidida como hace apenas unas semanas. Si bien es cierto que Kylian Mbappé (23) sigue contando con una amplia ventaja, el periodo de inactividad del galo fruto de su lesión ha abierto el abanico de candidatos a conquistar el prestigioso galardón.

El principal perseguidor del delantero francés sigue siendo una jornada más Vedat Muriqi. A base de sus goles, que son 18 a estas alturas del campeonato, el ariete mantiene a flote al Mallorca, aunque este fin de semana le ha tocado vivir la parte más amarga de un goleador tras fallar un penalti decisivo contra el Elche. El futbolista kosovar se marchó de vacío, como también lo hizo Lamine Yamal que completa el podio con 14 tantos; la estrella azulgrana no anotó este fin de semana y la primera posición de Mbappé sigue a 9 goles.

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé / Mariscal / EFE

Más positiva en ese sentido fue la jornada para Ante Budimir, goleador con Osasuna para sumar los tres goles para los navarros. Se suma al podio con 14 tantos empatado con Lamine Yamal y con posibilidad real de sumarse a la pelea próximamente. Buenas noticias también para Vinicius, que metió un doblete contra el Atlético de Madrid y se pone en 11 unidades empatado con Borja Iglesias, Robert Lewandowski y Raphinha.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga tras la jornada 29?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 23 goles Vedat Muriqi (Mallorca): 18 goles Lamine Yamal (FC Barcelona): 14 goles Ante Budimir (Osasuna): 14 goles Ferran Torres (FC Barcelona): 12 goles Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 12 goles Vinicius Junior (Real Madrid) 11 goles Borja Iglesias (Celta de Vigo): 11 goles Robert Lewandowski (FC Barcelona): 11 goles Raphinha (FC Barcelona): 11 goles Jorge de Frutos (Rayo Vallecano): 10 goles Alexander Sørloth (Atlético de Madrid): 10 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.