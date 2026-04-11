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Así está el Pichichi de LaLiga: Lamine Yamal recorta a Mbappé y entra en el podio

Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga tras la jornada 31 y cuántos goles han marcado Mbappé, Muriqi, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y el resto de aspirantes

Lamine Yamal, protagonista en el derbi

Lamine Yamal, protagonista en el derbi / Valentí Enrich

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Lamine Yamal ha dado un nuevo paso en la lucha por el pichichi este sábado. Después de un partido brillante del '10' azulgrana, con dos asistencias incluidas, el extremo encontró su premio del gol en los minutos finales que permite recortar distancias con Kylian Mbappé al frente de la tabla.

El azulgrana fue el más inspirado de su equipo una semana más. De sus botas salieron tres de los cuatro goles del Barça; los dos primeros tras asistencia suya a Ferran Torres y el tercero tras robar un balón a Dimitrovic. Son 15 dianas las que acumula Lamine Yamal a estas alturas de campeonato, lo que le permite recuerar el podio y empatar a goles con Budimir (15).

Ferran Torres, por su parte, ha recuperado este sábado contra el RCD Espanyol su perdido olfato goleador. El 'tiburón', que no atravesaba sus mejores semanas como jugador del FC Barcelona, ha anotado un doblete crucial para su equipo en la pelea por el campeonato liguero que lo catapulta a su vez en la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports.

El delantero anotó dos goles en el Spotify Camp Nou: el primero, un cabezazo en el segundo palo tras un saque de esquina; el segundo, tras un pase medido al espacio de Lamine Yamal que el delantero no desaprovechó. Ambos tantos, asistidos por el '10' del Barça, ponen al ariete como segundo máximo goleador del equipo (14) tras Lamine Yamal (15), que suma las mismas dianas. El extremo mantiene la cuarta posición gracias a sus once asistencias.

Lamine y Ferran celebran uno de los tantos del partido

Lamine y Ferran celebran uno de los tantos del partido / Valentí Enrich

La lucha por el Pichichi sigue pareciendo misión imposible. A pesar de la pésima temporada de su equipo, Kylian Mbappé acumula 23 goles en el campeonato liguero que lo distancian a cuatro de su primer perseguidor: Muriqi (19). El podio lo completa Lamine Yamal, que suma 15 dianas con el Barça a estas alturas de campeonato.

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¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga en la jornada 31?

  1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 23 goles
  2. Vedat Muriqi (Mallorca): 19 goles
  3. Lamine Yamal (FC Barcelona): 15 goles
  4. Ante Budimir (Osasuna): 15 goles
  5. Ferran Torres (FC Barcelona): 14 goles
  6. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 12 goles
  7. Robert Lewandowski (FC Barcelona): 12 goles
  8. Vinicius Junior (Real Madrid): 11 goles
  9. Raphinha (FC Barcelona): 11 goles
  10. Borja Iglesias (Celta de Vigo): 11 goles
  11. Lucas Boyé (Alavés): 11 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.

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