LaLiga EA Sports
Así está el Pichichi de LaLiga: Mbappé responde a Etta Eyong y es aún más líder en la clasificación de máximos goleadores
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 6
La carrera por el Pichichi de LaLiga EA Sports sigue adelante durante el transcurso de la jornada 6. Con el paso de las semanas, algunos candidatos han comenzado a avanzar en firme en la carrera por el galardón que acredita al máximo goleador de la temporada.
Con la sexta jornada de la competición doméstica en marcha, Kylian Mbappé refuerza su posición en lo más alto de la clasificación. Con su doblete ante el Levante, el francés aumenta su renta particular hasta los 7 goles, tres más que sus más inmediatos perseguidores.
Por detrás del '9' del Real Madrid, el gol de Etta Eyong ante el Real Madrid propicia un triple empate a 4 goles con Ferran Torres y Vedat Muriqui. En el tercer escalón del podio impera un empate múltiple a tres tantos en el que destacan los nombres de Raphinha y el hoy goleador Vinicius Jr.
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga?
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 7 goles
- Ferran Torres (FC Barcelona): 4 goles
- Vedat Muriqi (Mallorca): 4 goles
- Etta Eyong (Levante): 4 goles
- Vinicius Jr. (Real Madrid): 3 goles
- Raphinha (FC Barcelona): 3 goles
- Adrián Liso (Getafe): 3 goles
- Pere Milla (Espanyol): 3 goles
- Rafa Mir (Elche): 3 goles
- Iván Romero (Levante): 3 goles
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las diferentes jornadas de LaLiga EA Sports a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de todos los partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.
