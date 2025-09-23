Así está el Pichichi de LaLiga: Mbappé responde a Etta Eyong y es aún más líder en la clasificación de máximos goleadores

La carrera por el Pichichi de LaLiga EA Sports sigue adelante durante el transcurso de la jornada 6. Con el paso de las semanas, algunos candidatos han comenzado a avanzar en firme en la carrera por el galardón que acredita al máximo goleador de la temporada.

Con la sexta jornada de la competición doméstica en marcha, Kylian Mbappé refuerza su posición en lo más alto de la clasificación. Con su doblete ante el Levante, el francés aumenta su renta particular hasta los 7 goles, tres más que sus más inmediatos perseguidores.

Por detrás del '9' del Real Madrid, el gol de Etta Eyong ante el Real Madrid propicia un triple empate a 4 goles con Ferran Torres y Vedat Muriqui. En el tercer escalón del podio impera un empate múltiple a tres tantos en el que destacan los nombres de Raphinha y el hoy goleador Vinicius Jr.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 7 goles Ferran Torres (FC Barcelona): 4 goles Vedat Muriqi (Mallorca): 4 goles Etta Eyong (Levante): 4 goles Vinicius Jr. (Real Madrid): 3 goles Raphinha (FC Barcelona): 3 goles Adrián Liso (Getafe): 3 goles Pere Milla (Espanyol): 3 goles Rafa Mir (Elche): 3 goles Iván Romero (Levante): 3 goles

