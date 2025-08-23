LaLiga EA Sports
Así está el 'Pichichi' de LaLiga: Ferran Torres lidera la clasificación de máximos goleadores
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 2
La carrera por el 'Pichichi' de LaLiga EA Sports ya ha comenzado. Si bien es cierto que esta se encuentra en una fase muy temprana, algunos jugadores han puesto la primera piedra en su camino hacia el galardón que acredita al máximo goleador de la temporada.
Con dos goles en su contador particular, uno ante el Mallorca y otro ante el Levante, Ferran Torres ha sido el primero en romper el empate múltiple que hasta ahora imperaba en la clasificación. Por detrás del azulgrana destacan Mbappé, Julián Álvarez, Sorloth y Lamine Yamal, entre muchos otros.
Ferran es el primer futbolista que presenta su candidatura para tomar el relevo de Kylian Mbappé, máximo goleador de la temporada anterior. El ariete del Real Madrid firmó 31 dianas, mientras que Robert Lewandowski y Ante Budimir completaron el podio.
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports, con actualizaciones al término de cada partido.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga?
- Ferran Torres (FC Barcelona): 2 goles
- Alexander Sorloth (Atlético de Madrid): 1 gol
- Giovani Lo Celso (Betis): 1 gol
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 1 gol
- Lamine Yamal (FC Barcelona): 1 gol
- Jorge de Frutos (Rayo Vallecano): 1 gol
- Nico Williams (Athletic Club): 1 gol
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 1 gol
- Raphinha (FC Barcelona): 1 gol
- José Luis Morales (Levante): 1 gol
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las diferentes jornadas de LaLiga EA Sports a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de todos los partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.
