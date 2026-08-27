Así está el Pichichi de LaLiga 2026/27: Raphinha iguala a Mbappé en la clasificación de máximos goleadores

Apenas se han disputado las dos primeras jornadas de competición en LaLiga EA Sports, pero la carrera por ser el máximo goleador de la competición comienza a animarse. La disputa de los partidos atrasados de la jornada 1, que han contado con la participación de Barça y Real Madrid, han traído una serie de movimientos interesantes en la cabeza de la clasificación.

El primero de los aspirantes en dar un paso al frente fue Kylian Mbappé, ganador del galardón la temporada anterior. El '10' del Real Madrid se apuntó un 'hat-trick' contra la Real Sociedad para romper el múltiple empate a 2 goles que hasta entonces figuraba en lo más alto de la clasificación.

Kylian Mbappé presume de sus tres goles ante la Real Sociedad. / THOMAS COEX / AFP

No tardó en llegar la réplica de Raphinha, que este año apunta a ser uno de los grandes rivales de Mbappé si las lesiones le respetan. El tanto del brasileño ante el Athletic, sumado a los dos que se apuntó contra el Elche, le permiten empatar con el galo y marcar un ritmo frenético para el resto de aspirantes.

En el tercer cajón del podio, por detrás de Raphinha y Mbappé, impera un empate múltiple a dos goles entre Fermín, Roberto Fernández, Aubameyang y Mariano Díaz.

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Pierre Emerick Aubameyang, autor del único tanto del Deportivo La Coruña en su debut liguero contra el Elche / ElDesmarque

Así está el Pichichi de LaLiga EA Sports tras las dos primeras jornadas

Kylian Mbappé (Real Madrid): 3 goles Raphinha (FC Barcelona): 3 goles Mariano Díaz (Alavés): 2 goles Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo): 2 goles Roberto Fernández (Espanyol): 2 goles Fermín López (FC Barcelona): 2 goles Álex Baena (Atlético de Madrid): 1 gol Carlos Espí (Real Madrid): 1 gol Nicolas Pépé (Villarreal): 1 gol Rodrigo Riquelme (Real Betis): 1 gol

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.