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Así está el Pichichi de LaLiga 2026/27: Raphinha iguala a Mbappé en la clasificación de máximos goleadores
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga tras las dos primeras jornadas y cuántos goles han marcado Raphinha, Mbappé, Fermín, Mariano, Aubameyang y el resto de aspirantes
Apenas se han disputado las dos primeras jornadas de competición en LaLiga EA Sports, pero la carrera por ser el máximo goleador de la competición comienza a animarse. La disputa de los partidos atrasados de la jornada 1, que han contado con la participación de Barça y Real Madrid, han traído una serie de movimientos interesantes en la cabeza de la clasificación.
El primero de los aspirantes en dar un paso al frente fue Kylian Mbappé, ganador del galardón la temporada anterior. El '10' del Real Madrid se apuntó un 'hat-trick' contra la Real Sociedad para romper el múltiple empate a 2 goles que hasta entonces figuraba en lo más alto de la clasificación.
No tardó en llegar la réplica de Raphinha, que este año apunta a ser uno de los grandes rivales de Mbappé si las lesiones le respetan. El tanto del brasileño ante el Athletic, sumado a los dos que se apuntó contra el Elche, le permiten empatar con el galo y marcar un ritmo frenético para el resto de aspirantes.
En el tercer cajón del podio, por detrás de Raphinha y Mbappé, impera un empate múltiple a dos goles entre Fermín, Roberto Fernández, Aubameyang y Mariano Díaz.
Así está el Pichichi de LaLiga EA Sports tras las dos primeras jornadas
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 3 goles
- Raphinha (FC Barcelona): 3 goles
- Mariano Díaz (Alavés): 2 goles
- Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo): 2 goles
- Roberto Fernández (Espanyol): 2 goles
- Fermín López (FC Barcelona): 2 goles
- Álex Baena (Atlético de Madrid): 1 gol
- Carlos Espí (Real Madrid): 1 gol
- Nicolas Pépé (Villarreal): 1 gol
- Rodrigo Riquelme (Real Betis): 1 gol
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.
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