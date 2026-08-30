Así está el Pichichi de LaLiga 2026/27: Mbappé se desmarca en la clasificación de máximos goleadores y Bellingham se apunta a la fiesta

LaLiga EA Sports sigue avanzando en su tercera jornada de competición mientras está en juego una de las carreras más animadas de los últimos años por ser el máximo goleador de la competición. A pesar de encontrarnos en una fase muy temprana de competición, algunos aspirantes están estableciendo un ritmo muy difícil de seguir.

El encargado de encabezar esta prestigiosa clasificación es Kylian Mbappé, ganador del galardón la temporada anterior. Con su tanto ante el Málaga, el '10' del Real Madrid rompe el empate múltiple que hasta ahora se había establecido en la cabeza y eleva su contador particular hasta los cuatro goles.

Un escalón por detrás se encuentran los azulgranas Raphinha y Fermín con 3 tantos cada uno, y se espera que aprovechen el partido contra el Rayo Vallecano para responder al galo. Misma cifra alcanzaron esta jornada Yassir Zabiri, Roberto Fernández y el campeón del mundo Álex Baena.

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Raphinha volvió a marcar / VALENTÍ ENRICH

Así está el Pichichi de LaLiga EA Sports en la jornada 3

Kylian Mbappé (Real Madrid): 4 goles Raphinha (FC Barcelona): 3 goles Fermín López (FC Barcelona): 3 goles Álex Baena (Atlético de Madrid): 3 goles Roberto Fernández (Espanyol): 3 goles Yassir Zabiri (Racing de Santander): 3 goles Mariano Díaz (Alavés): 2 goles Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo): 2 goles Rodrigo Riquelme (Real Betis): 2 goles Roger Brugué (Levante): 2 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.