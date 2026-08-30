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LALIGA EA SPORTS

Así está el Pichichi de LaLiga 2026/27: Mbappé se desmarca en la clasificación de máximos goleadores y Bellingham se apunta a la fiesta

Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 3 y cuántos goles han marcado Mbappé, Raphinha, Fermín, Baena, Mariano, Aubameyang y el resto de aspirantes

Kylian Mbappé celebra un gol con el Madrid

Kylian Mbappé celebra un gol con el Madrid / EFE

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

LaLiga EA Sports sigue avanzando en su tercera jornada de competición mientras está en juego una de las carreras más animadas de los últimos años por ser el máximo goleador de la competición. A pesar de encontrarnos en una fase muy temprana de competición, algunos aspirantes están estableciendo un ritmo muy difícil de seguir.

El encargado de encabezar esta prestigiosa clasificación es Kylian Mbappé, ganador del galardón la temporada anterior. Con su tanto ante el Málaga, el '10' del Real Madrid rompe el empate múltiple que hasta ahora se había establecido en la cabeza y eleva su contador particular hasta los cuatro goles.

Un escalón por detrás se encuentran los azulgranas Raphinha y Fermín con 3 tantos cada uno, y se espera que aprovechen el partido contra el Rayo Vallecano para responder al galo. Misma cifra alcanzaron esta jornada Yassir Zabiri, Roberto Fernández y el campeón del mundo Álex Baena.

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Raphinha volvió a marcar

Raphinha volvió a marcar / VALENTÍ ENRICH

Así está el Pichichi de LaLiga EA Sports en la jornada 3

  1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 4 goles
  2. Raphinha (FC Barcelona): 3 goles
  3. Fermín López (FC Barcelona): 3 goles
  4. Álex Baena (Atlético de Madrid): 3 goles
  5. Roberto Fernández (Espanyol): 3 goles
  6. Yassir Zabiri (Racing de Santander): 3 goles
  7. Mariano Díaz (Alavés): 2 goles
  8. Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo): 2 goles
  9. Rodrigo Riquelme (Real Betis): 2 goles
  10. Roger Brugué (Levante): 2 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.

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