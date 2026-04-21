Pedro Carrión Jugador del CD San Fernando 1940
Pedro Carrión, el Mbappé del San Fernando de Monchi, pichichi a sus 48 años: "Un goleador va a ser goleador en todas las categorías"
Pedro Carrión es la gran figura del CD San Fernando 1940 que preside Monchi, y la edad no es un impedimento para seguir rompiendo récords: "Las estadísticas son la mayor manera de demostrar que somos aptos"
La leyenda de 'Carrigol' en San Fernando es más que conocida. Los números de Pedro Carrión (Cártama, 1978) quizá no tanto. Aunque debería. El delantero del equipo que preside Monchi, el renacido CD San Fernando 1940, es un histórico de la categoría. Tanto que ayudó a firmar el ascenso en febrero, rumbo a Segunda Andaluza y buscando devolver al equipo donde se merece.
Y tanto que tiene registros al alcance de pocos, como una temporada con 41 goles. O esta misma, con 28 dianas en 23 partidos jugados, un mejor ratio que el pichichi de Primera, Kylian Mbappé, o el de Segunda, Sergio Arribas. "Un goleador va a ser goleador en todas las categorías. Lo único que falta es tener ritmo y adaptarte a la categoría en la que estés", asevera en sus palabras a SPORT.
Qué tal, Pedro: ¿cómo te pilla este final de temporada, cómo te encuentras?
Bastante bien, ha sido una temporada corta porque solo son trece equipos, se ha hecho corta, pero hemos disfrutado bastante. El proyecto de Monchi muy bien, muchos aficionados vienen y la gente está muy ilusionada. Monchi tiene bastante experiencia y a nivel internacional, mundialmente conocido. Es su tierra, es su gente, y se ha rodeado de personas capacitadas y con miras a hacer un proyecto que pueda devolver al San Fernando a lo más alto que se pueda y donde corresponde, cerrar su círculo donde todo empezó. De alguna manera quería salvar al equipo y después intentar devolver a la isla el fútbol en la categoría que se merece estar.
Cuando entrevistamos a Monchi respecto al equipo, ya nos comentó que no era un equipo para esta categoría, que estaba para cosas mucho más grandes. ¿Hasta dónde os veis llegando con este equipo?
De momento no miramos más allá del ascenso. Es verdad que había un trabajo muy bueno, el filial viene con una generación muy buena y jóvenes, tenemos una plantilla muy joven y Monchi supo rodearse de gente veterana, como yo o como los cuatro capitanes. Se ha sabido mezclar esa veteranía con gente de la isla, que siente el equipo y eso, junto con los jóvenes que vienen, se puede hacer algo bonito. Ya el filial con este cuerpo técnico del Tati Maldonando y Jaime Bugatto consiguieron llevar al equipo hasta División de Honor andaluza, entonces sabiendo que con chavales se ha podido hacer eso, en el primer equipo con veteranía se pueden hacer cosas muy buenas. Se está conformando un buen equipo y se le está dando identidad al club y a la plantilla, es una familia.
Me he dedicado a esto 30 años. Empecé por el 1998 en el juvenil del Málaga, debuté en el Málaga B, y mi afán ha sido siempre demostrar que mi ilusión y mi sueño de pequeño era ser un goleador.
A tus 48 años sigues marcando goles con una facilidad increíble. ¿Qué te sigue empujando a competir y rendir a este nivel?
Es muy pasión, una pasión de toda la vida, más cuando no he jugado en categorías superiores. De hecho yo me había retirado ya y tenía carnet de entrenador, pero siempre me he vinculado al fútbol. He trabajado para el Sevilla, segundo entrenador del filial, trabajé en la captación con Monchi... me encanta el fútbol. Y nunca había dejado de hacer deporte. Es verdad que me he cuidado, y he jugado con la selección andaluza de leyendas, con Marchena, Capi... y últimamente ligas locales. Nunca me desvinculé del deporte.
Has vivido también el nacimiento del CD San Fernando 1940 tras la desaparición del anterior club. ¿Te lo pensaste cuando Monchi te propuso volver?
¡Qué va! Primero me llamó Jaime, me puso en contacto con él, me comentó que querían que ayudara al vestuario y demás y mis palabras fueron: "bendito lío!". Para mi era un reto muy lindo. Ahora con más veteranía para cuidar el físico, pero muy bien. Y un delantero de mis características, rematador, leer el área y cazar goles. Siempre me ha apasionado. Y estar en un equipo que ataca la mayoría del partido, pues tampoco tengo que hacer grandes esfuerzos.
En su primera etapa en el San Fernando CD firmó cifras espectaculares, hiciste incluso una temporada de 41 goles que fue histórica. ¿Llegó a ser consciente en ese momento de lo que estaba logrando?
Sí, fue en la 2012/2013, ascendiendo de Tercera a Segunda B en aquel entonces. 41 goles en 38 jornadas. La verdad que muy bien. Era como ahora: jugábamos mucho al ataque y me iba bastante bien el fútbol del equipo.
Después de tantos años en el fútbol modesto, ¿qué tiene este nivel que no se encuentra en categorías más altas?
Ha sido mi experiencia toda la vida, me he dedicado a esto 30 años. Empecé por el 1998 en el juvenil del Málaga, debuté en el Málaga B, y mi afán ha sido siempre demostrar que mi ilusión y mi sueño de pequeño era ser un goleador, como en el 82, como dice aquella canción. Meter goles era mi gran sueño y aquí estamos. No llegar a la élite por cualquier motivo no me ha hecho de menos, he tenido muchos compañeros que han llegado, pero he podido demostrar año a año que estoy capacitado y que soy válido aún para jugar al fútbol.
Los números están ahí. Las estadísticas son la mayor manera de demostrar que somos aptos. Haber hecho casi 30 goles esta temporada demuestra que para otra temporada, por lo menos, puedo estar
Sus compañeros bromean con su edad, pero usted responde con goles. ¿Cómo lleva ese papel de referente dentro del vestuario?
Soy un poco más joven que el entrenador, imagina. En el vestuario, lo normal: las bromas de los niñatos, si les das pie... es normal. Pero entra dentro de este mundo. Todo vale para un mejor vestuario. "La Vieja, "La Momia"... todo apodos así. Me regalaron una camiseta con un dibujo de un esqueleto dándole al balón por amigo invisible. Es la guasa del vestuario y da cohesión.
¿Qué sientes cuando te comparan con nombres de élite como Mbappé o Haaland, por tus números?
Hay que ser coherentes con la dificultad de las categorías, es verdad que por ejemplo meter 41 goles en Tercera puede ser incluso más complicado que en Primera. Ahora mismo en el nivel realmente es normal que no sea tan complicado, acumulo muchas ocasiones. Pero un goleador va a ser goleador en todas las categorías. Lo único que falta es tener ritmo y adaptarte a la categoría en la que estés. Lo importante es tener físico para esa categoría. Me genera ilusión, claro. Una persona de 48 años, imagínate saltar al campo y que te comparen con promedios goleadores como los de Mbappé o Haaland... y también por mi hija, que cuando me retiré no pudo verme mucho. Ahora tiene 11 años, viene a ver todos los partidos, le piden autógrafos en el colegio, eso me mueve. Me enorgullece.
¿Ves lejana la retirada?
Ya con 35 años siempre decía lo mismo, hasta que me retiré con 41 años por primera vez: iba a año a año. Los números están ahí. Las estadísticas son la mayor manera de demostrar que somos aptos. Haber hecho casi 30 goles esta temporada demuestra que para otra temporada, por lo menos, puedo estar. Monchi sabe de mi titulación mi capacidad para estar vinculado al club en lo que me necesiten. De momento, me encuentro con ganas, ilusión y fuerza para seguir. Y la afición está contenta, que eso también es muy importante.
