El peaje de Simeone fue Barrios

Remontada agridulce del Atlético de Madrid, que evidenció una notable mejoría respecto a jornadas anteriores, especialmente en un segundo tiempo en el que desdibujaron al Athletic Club. Los goles de Griezmann y Sørloth, por partida doble, voltearon el 0-1 inicial de Paredes. Sin embargo, la fiesta no fue completa en el Metropolitano a cuatro días de visitar al Arsenal. Simeone perdió a Pablo Barrios por una lesión muscular.

Esta vez Simeone presentó un once más reconocible. Reservó algunos futbolistas, pensando en el miércoles, en el Arsenal y esa ida de semifinales que ocupa todos sus sentidos, pero los once titulares formaban parte de la primera plantilla. No como sucedió tras las derrotas en Sevilla y Elche, donde las alineaciones del argentino levantaron suspicacias y críticas del resto de clubes implicados en la lucha por el descenso.

Pero ni los teóricamente titulares se salvaron de algunas quejas del Metropolitano -mas vacío de lo habitual- al descanso, cuando los jugadores se retiraban al vestuario tras firmar una primera parte para el olvido. Nada de nada del Atlético de Madrid, que apenas incomodó a Unai Simón. Tampoco es que el Athletic Club hiciera mucho, pero sacó fruto de la estrategia para marcharse al intermedio venciendo por 0-1. Ruiz de Galarreta sirvió un córner al corazón del área y allí apareció Aitor Paredes para batir a Jan Oblak.

Griezmann anotó el 1-1 ante una de sus víctimas predilectas / EFE

Menos de nuve minutos necesitaron los colchoneros para despejar las dudas de las cuatro derrotas consecutivas. Griezmann cazó un rebote de Vivian tras centro de Baena para meter la puntera y hacer el 1-1. La remontada no se hizo esperar. Contragolpe liderado por Pablo Barrios, conexión 'grogueta' entre Baena y Sørloth, y el gigantón noruego acomodó con la derecha y definió con la zurda para colocar el 2-1.

Y pasó lo que más temía Simeone. Aquello por lo que el entrenador rojiblanco había dosificado a su plantilla con miras a la final de Copa y la Champions. En un lance del juego completamente fortuito, Pablo Barrios pugnó con Rego con tan mala suerte que hizo un mal apoyo y cayó lesionado. Mala pinta con la visita a Londres a la vuelta de la esquina.

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Visto lo visto, el Cholo se dedicó a remplazar a sus vacas sagradas: Llorente, Griezmann y Simeone fueron sustituidos, y Julián Álvarez, por segundo encuentro consecutivo, no gozó de minutos. El ambiente en Canillejas se congeló. La lesión de Barrios sembró de rostros serios la grada y el banquillo del Atleti. El Athletic trató de empujar en busca del empate, aprovechándose de la situación pero no encontró la serenidad necesaria. De hecho, Sørloth sentenció en un contragolpe en el que no escatimó esfuerzos. Guruzeta puso el 3-2 sobre la bocina. El Arsenal ya espera el miércoles.