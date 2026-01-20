Peaje marroquí para LaLiga

La Copa África ha llegado a su fin y, con ello, el sufrimiento de varios clubs europeos con el denominado 'virus FIFA'. Pero si hay una competición duramente afectada por las lesiones en el torneo africano esa es LaLiga EA Sports, que ha visto como dos de sus estrellas caían lesionadas y otra de ellas salía muy poco reforzada moralmente. Y más que un 'virus FIFA' podría definirse como un 'peaje marroquí', puesto que los tres casos mencionados guardan relación con la selección de Los Leones del Atlas, subcampeona tras caer en una polémica final frente a Senegal.

En el otro lado de la ecuación, son ocho los clubes que respiran aliviados con la finalización de la Copa África y el consecuente regreso de sus futbolistas internacionales africanos, algunos de ellos antes de tiempo por la prematura eliminación de sus respectivas selecciones. Es el caso del Real Oviedo (David Carmo, Angola), Osasuna (Boyomo, Camerún), Levante (Etta Eyong, Camerún), Mallorca (Omar Mascarell), Espanyol (Pickel, RD Congo), Sevilla (Akor Adams y Ejuke, Nigeria), Rayo Vallecano (Nteka, Angola; Pathé Ciss, Senegal) y Villarreal (Akhomach, Marruecos; Pape Gueye, Senegal).

Pero no pueden decir lo mismo ni Girona ni Real Madrid ni un Real Betis que ha recuperado sanos y salvos a Abde (Marruecos) y a Bakambu (RD Congo) pero que ha perdido por un tiempo muy valioso a una de las piezas clave para Manuel Pellegrini.

Ounahi, mazazo para Míchel

La primera lesión que afectaba a LaLiga tenía a Ounahi y al Girona como protagonistas. El centrocampista marroquí, líder absoluto del equipo de Míchel, dejaba cojo al Girona al marcharse a la Copa África. Pero todo empeoró cuando, tras ser titular en los primeros tres partidos del torneo, Ounahi fue visto con muletas en la previa de los octavos de final. Su entrenador confirmaría más tarde una rotura en el sóleo durante un entrenamiento, lo que le llevaría a estar unas 6-8 semanas de baja.

Ounahi, en acción con Marruecos / @EnMaroc

Pese a que el propio futbolista era optimista con regresar de cara a semifinales o a una hipotética final, la realidad es que Ounahi no volvió a jugar. Ni siquiera fue convocado para el partido ante Senegal, por lo que las dudas sobre su regreso siguen planeando sobre Montilivi.

"Tenemos toda la información de los médicos de Marruecos sobre Ounahi. La realidad es que ayer (en la semifinal) no jugó y está en un proceso de recuperación. En las redes sociales, como siempre, hay mucho fake. Es difícil", dijo Míchel antes de enfrenarse al Espanyol. Ahora, tras ausentarse también en la final, lo más probable es que el mediocentro tampoco llegue a tiempo de cara a la jornada 21 frente al Getafe.

Amrabat priorizó la Copa África

El caso de Amrabat es todavía más complejo y surrealista. El futbolista del Real Betis, que también participó en la Copa África con Marruecos, será operado a finales de esta misma semana en Países Bajos, pero por una lesión que no se produjo durante su concentración con la selección marroquí, sino antes.

El pivote se lesionó en el tobillo derecho el pasado 27 de noviembre, en un choque fortuito con su compañero de equipo Isco Alarcón, que también salió lesionado en un duelo de la Europa League. Amrabat no ha vuelto a jugar con el Betis desde entonces; sin embargo, fue convocado por Marruecos y arrancó la Copa África como titular, aunque sus molestias persistieron.

Sofyan Amrabat en un partido con Marruecos durante la Copa África / Instagram Amrabat

El futbolista verdiblanco decidió forzar su presencia en el torneo pese a tener el tobillo maltrecho y es ahora, una vez finalizada la Copa África y tras perderse un mes de competición de su club, cuando se ha decidido que no se reincorporará a la disciplina bética para someterse a una artroscopia con un médico de su confianza en los Países Bajos, su país de nacimiento.

Aunque el periodo concreto de baja dependerá de su evolución, el internacional marroquí estará como mínimo otras tres o cuatro semanas más alejado de los terrenos de juego tras una operación que, según fuentes del Real Betis, fue planificada de forma consensuada junto al Fenerbahçe (club al que pertenece) y el propio futbolista, aunque los plazos dejen como gran damnificado al conjunto de Manuel Pellegrini.

Según las mismas fuentes, Amrabat habría forzado para tratar de jugar los compromisos de diciembre frente al FC Barcelona y el derbi sevillano, pero las molestias se lo impidieron. Se comprometió entonces a realizar un tratamiento conservador durante la Copa África, pero tras tener minutos en tres encuentros (dos de ellos como titular) y perderse tanto las semifinales como la final, las molestias han persistido y se ha decidido apostar por la artroscopia.

Brahim: de la euforia a la decepción

Y a última hora apareció el 'caso Brahim'. El futbolista del Real Madrid era una de las sensaciones del torneo. De hecho, todo iba encaminado a un más que merecido MVP de la Copa de África, con el extremo como máximo anotador del torneo (5 goles) y líder de una Marruecos que se plantaba en la final como gran favorita al título.

Brahim, señalado en Marruecos por su fallo a lo 'Panenka' / Themba Hadebe

Todo le sonreía a Brahim. También en la final, con un gol anulado a Senegal y un penalti a su favor cuando se cumplía el minuto 96 del tiempo añadido. El encargado de lanzarlo era el futbolista del Real Madrid, que tenía en sus botas la oportunidad de darle el título a Marruecos 50 años después. Sin embargo, tras toda la polémica que envolvió a la final con el desplante de Senegal, Brahim decidió ejecutar un penalti 'a lo Panenka' que terminó atrapando fácilmente el guardameta rival.

Brahim, abatido tras el error que mandaba el partido a la prórroga, fue sustituido al inicio de la primera mitad del tiempo extra con cara de pocos amigos, con un rostro serio y con las lágrimas a punto de escaparse de sus ojos, viendo como Senegal se había adelantado en el marcador con un tanto que, a la postre, sería definitivo para dejar a Marruecos sin título en su propia casa.

Habrá que esperar para saber cómo le afecta moralmente su decepción final en la Copa África de cara a la segunda vuelta con el Real Madrid, donde la competencia en ataque es muy elevada, sobre todo con un Álvaro Arbeloa que todavía no ha podido contar con él desde su llegada al club blanco.