Pathé Ciss pide perdón y Ceballos acepta las disculpas: "Nada, amigo. Cosas de fútbol"

Arbeloa y los suyos evitaron que los abucheos del Bernabéu se alargaran gracias a un gol de penalti de Mbappé en el 90+10. Una acción polémica, pero suficiente para sellar la victoria por 2-1 ante el Rayo y sumar tres puntos de oro. En el minuto 80, con el marcador en tablas, Pathé Ciss llegó tarde a un balón dividido y pisó con fuerza el tobillo de Dani Ceballos, que se retorció de dolor sobre el césped.

Díaz de Mera no dudó ni un segundo en mostrarle la tarjeta roja, algo que el senegalés protestó al principio, pero que acabó reconociendo en su cuenta de X: “Al salir del estadio me preguntaron si era roja y lo dudé, pero acabo de ver la repetición en casa y admito que sí lo era. Aprovecho para disculparme con todos: mis compañeros, la afición y también con Dani Ceballos”. El de Utrera respondió citando el tuit y aceptando las disculpas: “Nada, amigo. Cosas de fútbol”.

Con uno más, el Madrid tomó el control y apretó hasta el final, cuando Nobel Mendy, en un intento de despeje, levantó demasiado la pierna y golpeó a Brahim en el estómago. Los jugadores del Rayo protestaron, pero el colegiado señaló el penalti, y Mbappé no falló para mantener a los blancos a solo un punto del Barça. Tras el tanto, Pep Echevarría también fue expulsado por empujar a Rodrygo contra la valla publicitaria.

Al acabar el encuentro, Iñigo Pérez se refirió a la acción de su jugador: “Pathé Ciss es vital. A veces el exceso de energía te lleva a estas situaciones; prefiero que le expulsen por esto y no por otras. Once contra once hemos sido mejores que el Madrid, me reafirmo”.