Pathé Ciss atiza al Rayo Vallecano con un polémico retuit: "Vaya club de mierda"

El Rayo Vallecano es un polvorín. El conjunto madrileño ha acaparado gran parte de los titulares deportivos tras su derrota en casa ante Osasuna (1-3) en la que las quejas de sus propios jugadores sobre el estado del césped de Vallecas y la advertencia de Martín Presa a la comunidad de Madrid denotaron un clima de tensión más que preocupante.

Estas denuncias públicas y acusaciones cruzadas, sin embargo, no fueron los únicos elementos polémicos del día. El partido del sábado debía de ser especial para Pathé Ciss, que volvia a enfundarse la camiseta del Rayo Vallecano tras conquistar la Copa África con Senegal, pero el futbolista no recibió reconocimiento alguno por parte del club.

Esta falta de apoyo no sentó nada bien a Pathé Ciss, que una vez finalizado el partido no dudó en repostear una publicación en la que se atizaba con dureza al club de la franja. “El Rayo Vallecano no es un equipo donde se prodiguen los campeones continentales. Hoy tenían una fabulosa oportunidad de homenajear a Pathé Ciss, campeón de la Copa África, y no han tenido ni ese jodido detalle. Vaya club de mierda”.

Tal como demostró con sus innumerables intervenciones defensivas y al apuntarse el tanto que establecía provisionalmente el empate, Pathé Ciss es un jugador capital para el Rayo. Sin embargo, en un día que debía de ser glorioso para el senegalés, la dejadez del club encendió la mecha que hizo estallar la polémica con la difusión de este controvertido tweet.

El Rayo se vio obligado a responder

Toda la polémica generada a raíz del retuit de Pathé Ciss no ha pasado inadvertida para el Rayo Vallecano, que este domingo se ha visto obligado a emitir un comunicado oficial para aclarar la situación.

"El Rayo Vallecano informa de que en el día de ayer no se llevó a cabo el homenaje a nuestro jugador Pathé Ciss, tras la conquista de la Copa Africana de Naciones, ya que se consideró inadecuado realizar cualquier tipo de celebración en una jornada de luto en la cual el equipo portó brazalete negro y se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida".

Sean más o menos creíbles las explicaciones, el club de la franja ya ha puesto fecha para el merecido homenaje a Pathé Ciss, que tendrá lugar el próximo sábado 7 de febrero en el partido contra el Real Oviedo.