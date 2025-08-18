La pasión de la leyenda J.J. Watt que enamora al Espanyol: "Habrá más cervezas en el futuro"

Si en el terreno de juego Pere Milla fue el principal protagonista de la victoria del Espanyol contra el Atlético de Madrid, fuera de este J.J. Watt acaparó toda la atención. La leyenda de la NFL, ahora accionista de Velocity Sports Limited, grupo que adquirió el Espanyol recientemente, se dejó ver por los aledaños del RCDE Stadium compartiendo espacio como un perico más. Las imágenes, así como los múltiples gestos de la nueva propiedad, no han pasado desapercibidos por la masa social blanquiazul.

Bufanda en el cuello y cerveza en mano, el estadounidense se dejó ver en la previa del partido contra el Atlético de Madrid de este domingo. La aparición de J.J. Watt causó un gran revuelo entre la afición perica, que no dejó de fotografiarse con el accionista en medio de un ambiente festivo antes del encuentro.

Una cercanía que la afición agradece

Nadie puede dudar de la implicación de J.J. Watt ni de la propiedad de Velocity Sports Limited en el proyecto del Espanyol. Este mismo domingo, Alan Pace estuvo presente en el palco mientras espera la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD) para que pueda ejercer a pleno derecho como nuevo propietario del Espanyol. Antes de eso, los principales miembros del grupo accionarial pretenden empaparse de la cultura perica mientras se acercan a la afición para entender su pasión por el club, algo que la masa social agradece.

Las muestras de cercanía no terminaron en el RCDE Stadium. Alan Pace, nuevo propietario de la entidad, compartió un mensaje en redes sociales en catalán que no ha pasado desapercibido. "Qué manera más maravillosa de empezar la temporada, con una victoria contra el Atlético de Madrid", empezaba el principal accionista. "Estoy contento de haber asistido esta noche con mis mejores amigos que han venido para apoyarme en esta nueva aventura. ¡Espero una gran temporada!", explicaba en su cuenta de Twitter Alan Pace.

Tampoco se quedó atrás J.J. Watt, quien además de ser una leyenda de la NFL también mueve una importante masa de gente a través de las redes sociales: "Esta noche vimos lo mejor de los Pericos. Vimos lo que se puede lograr cuando el equipo y la afición se unen. Un solo latido. Una sola misión", arrancaba en su mensaje. "Gracias a todos por la cálida bienvenida. Nos hicieron sentir como en casa desde el primer momento".

"Habrá muchas más cervezas en las previas en el futuro"

Sobre los buenos momentos que compartió con la afición antes del partido, J.J. Watt se pronunció al respecto: "Habrá muchas más cervezas en las previas en el futuro. Lamentablemente, no podré volver hasta febrero debido a mi trabajo (la NFL trabaja los domingos, al igual que los Pericos), pero estaré con ustedes con espíritu, energía y pasión", reconoció. "Estamos en excelentes manos con Alan Pace, quien solo quiere lo mejor para el club y su futuro. Gracias por una increíble noche inaugural. Una que jamás olvidaré", finalizó.

No solamente en lo social parece estar conectando el Espanyol, sino también en lo deportivo. Después de una pretemporada ilusionante para los de Manolo González, el equipo arrancó su andadura por LaLiga EA Sports con una remontada de mucho mérito contra el Atlético de Madrid. A falta de que lleguen nuevos fichajes, el equipo puede mirar al futuro con optimismo.