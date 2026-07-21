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LALIGA EA SPORTS

Partidos de pretemporada de LaLiga EA Sports: calendario, resultados y todos los amistosos de Barcelona, Real Madrid y Atlético

Consulta todos los partidos amistosos de pretemporada de los equipos de LaLiga EA Sports, con fechas, horarios, rivales, sedes y resultados actualizados.

Lamine Yamal, protagonista con el FC Barcelona

Lamine Yamal, protagonista con el FC Barcelona / Valentí Enrich

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

LaLiga EA Sports prepara la vuelta a la competición para la temporada 2026/27. Después de la disputa del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, los equipos empiezan su vuelta al trabajo con el objetivo de llegar a la primera jornada de Liga en las condiciones más óptimas posibles.

Te contamos el calendario completo de los partidos de pretemporada de todos los equipos de LaLiga EA Sports, con fechas, horarios, rivales, sedes y resultados actualizados.

Alavés

  • 18 de julio, 19:00 horas: Alavés 1-1 Eibar (4-3 en penaltis)
  • 25 de julio, 10:30 horas: Alavés-Girona
  • 31 de julio, 19:00 horas: Alavés-Castellón
  • 7 de agosto, 19:30 horas: Racing de Santander-Alavés

Athletic Club

  • 15 de julio, 19:30 horas: CD Derio 0-3 Athletic Club
  • 18 de julio, 19:30 horas: SD Leioa 0-11 Athletic Club
  • 24 de julio, por confirmar: Sestao River-Athletic Club
  • 27 de julio, por confirmar: Athletic Club-Eibar
  • 29 de julio, 19:00 horas: Racing de Santander-Athletic Club
  • 1 de agosto, 19:00 horas: Burgos-Athletic Club
  • 9 de agosto, 17:30 horas: Olympique de Marsella-Athletic Club
  • 14 de agosto, 20:45 horas: Atalanta-Athletic Club

Atlético de Madrid

  • 29 de julio, por confirmar: Atlético de Madrid-Getafe
  • 1 de agosto, 15:00 horas: Atlético de Madrid-Manchester United
  • 9 de agosto, por confirmar: Manchester City-Atlético de Madrid

Barcelona

  • 24 de julio, por confirmar: Barcelona-CE Europa
  • 31 de julio, 20:45 horas: Barcelona-Birmingham City

Betis

  • 18 de julio, 15:30 horas: Betis 3-0 Sportfreunde Lotte
  • 22 de julio, 20:30 horas: Betis-Recreativo de Huelva
  • 25 de julio, 20:00 horas: Betis-Granada
  • 29 de julio, 20:00 horas: Betis-Olympique de Lyon
  • 1 de agosto, 20:00 horas: Betis-Almería
  • 5 de agosto, 20:30 horas: Betis-Arsenal
  • 8 de agosto, 20:30 horas: Betis-Bournemouth

Celta

  • 18 de julio, 20:30 horas: Braga 2-2 Celta
  • 25 de julio, 19:00 horas: Celta-Sporting de Gijón
  • 29 de julio, 11:00 horas: Celta-Académico de Viseu
  • 5 de agosto, 20:00 horas: Sassuolo-Celta
  • 8 de agosto, 21:00 horas: Napoli-Celta

Deportivo

  • 18 de julio, 20:00 horas: Compostela 0-4 Deportivo
  • 25 de julio, 19:30 horas: Deportivo-Real Oviedo
  • 29 de julio, 19:30 horas: Deportivo-Lugo
  • 1 de agosto, 18:30 horas: Deportivo-St. Pauli
  • 6 de agosto, 20:00 horas: Deportivo-Fiorentina
  • 8 de agosto, por confirmar: Deportivo-Genoa
  • 12 de agosto, 21:00 horas: Deportivo-Real Madrid

Elche

  • 18 de julio, 19:00 horas: Elche 2-1 Kaizer Chiefs
  • 24 de julio, 19:00 horas: Elche-Johor Darul Ta’zim
  • 28 de julio, 20:00 horas: Elche-Al-Ain
  • 31 de julio, 10:30 horas: Elche-Córdoba

Espanyol

  • 18 de julio, 19:00 horas: UE Olot 0-3 Espanyol
  • 21 de julio, 18:00 horas: Espanyol-Pau FC
  • 25 de julio, 20:30 horas: Espanyol-Sabadell
  • 29 de julio, 20:45 horas: Espanyol-Burnley
  • 1 de agosto, 16:00 horas: Espanyol-Middlesbrough
  • 8 de agosto, 18:30 horas: Espanyol-Coventry City

Getafe

  • 17 de julio, 19:00 horas: Getafe 1-0 Reading
  • 22 de julio, 21:00 horas: Getafe-Tenerife
  • 25 de julio, por confirmar: Getafe-Real Valladolid
  • 29 de julio, por confirmar: Atlético de Madrid-Getafe
  • 8 de agosto, 16:00 horas: Tottenham-Getafe
  • Fecha y horario por confirmar: AS Monaco-Getafe

Levante

  • 11 de julio, 19:00 horas: Levante 2-1 Leganés
  • 17 de julio, 10:00 horas: Sheffield United 2-1 Levante
  • 26 de julio, 10:00 horas: Levante-Al-Qadsiah
  • 1 de agosto, 10:00 horas: Levante-Albacete
  • 5 de agosto, 10:00 horas: Villarreal-Levante
  • 8 de agosto, 19:00 horas: Levante-Castellón

Málaga

  • 25 de julio, 19:00 horas: Málaga-Leicester City
  • 30 de julio, 20:00 horas: Málaga-Al-Ittihad
  • 6 de agosto, 20:00 horas: Málaga-Al-Arabi
  • 7 de agosto, 19:00 horas: Ceuta-Málaga

Osasuna

  • 24 de julio, 19:30 horas: Osasuna-Racing de Santander
  • 29 de julio, 20:45 horas: Osasuna-Ipswich Town
  • 1 de agosto, 16:00 horas: Osasuna-Norwich City
  • 5 de agosto, por confirmar: Napoli-Osasuna
  • 8 de agosto, 20:00 horas: Osasuna-Al-Ain

Racing de Santander

  • 18 de julio, 18:00 horas: Real Sociedad 1-1 Racing de Santander
  • 24 de julio, 19:30 horas: Osasuna-Racing de Santander
  • 29 de julio, 19:00 horas: Racing de Santander-Athletic Club
  • 1 de agosto, 11:00 horas: Wolverhampton-Racing de Santander
  • 1 de agosto, 18:00 horas: Wolverhampton-Racing de Santander
  • 7 de agosto, 11:30 horas: Racing de Santander-Sporting de Gijón
  • 7 de agosto, 19:30 horas: Racing de Santander-Alavés

Rayo Vallecano

  • 17 de julio, 20:45 horas: Hearts 2-1 Rayo Vallecano
  • 26 de julio, 14:00 horas: Rayo Vallecano-Feyenoord
  • 1 de agosto, 19:00 horas: Rayo Vallecano-Charleroi
  • 8 de agosto, 16:00 horas: Rayo Vallecano-Ipswich Town

Real Madrid

  • 28 de julio, 18:00 horas: Real Madrid-Leganés
  • 1 de agosto, 18:00 horas: Real Madrid-Fiorentina
  • 12 de agosto, 21:00 horas: Deportivo-Real Madrid

Real Sociedad

  • 18 de julio, 18:00 horas: Real Sociedad 1-1 Racing de Santander
  • 25 de julio, 16:00 horas: Aston Villa-Real Sociedad
  • 28 de julio, 20:45 horas: Wolverhampton-Real Sociedad
  • 31 de julio, 19:00 horas: Toulouse-Real Sociedad
  • 7 de agosto, 18:00 horas: Colonia-Real Sociedad
  • 8 de agosto, 15:30 horas: Colonia-Real Sociedad
  • 15 de agosto, por confirmar: Chelsea-Real Sociedad

Sevilla

  • 19 de julio, 16:00 horas: Cracovia 1-0 Sevilla
  • 23 de julio, 21:00 horas: Sevilla-Córdoba
  • 26 de julio, 21:00 horas: Sevilla-Ceuta
  • 31 de julio, 19:00 horas: Sevilla-NEC Nimega
  • 2 de agosto, 14:30 horas: Sevilla-Utrecht
  • 8 de agosto, 15:30 horas: Bayer Leverkusen-Sevilla

Valencia

  • 18 de julio, 18:30 horas: Valencia 1-3 Petro de Luanda
  • 22 de julio, 20:00 horas: Valencia-Eldense
  • 25 de julio, 20:00 horas: Valencia-Castellón
  • 28 de julio, por confirmar: Derby County-Valencia
  • 1 de agosto, 19:30 horas: Stoke City-Valencia
  • 8 de agosto, 21:00 horas: Valencia-Newcastle United

Villarreal

  • 17 de julio, 20:45 horas: Benfica 2-0 Villarreal
  • 25 de julio, 18:00 horas: Villarreal-PSV Eindhoven
  • 29 de julio, 19:00 horas: Villarreal-AlUla
  • 29 de julio, 22:00 horas: Villarreal-Como
  • 5 de agosto, 10:00 horas: Villarreal-Levante
  • 8 de agosto, 20:00 horas: Villarreal-Galatasaray

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Desde SPORT te contamos todos los resultados de los equipos de LaLiga EA Sports durante la pretemporada.

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