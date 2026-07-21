Partidos de pretemporada de LaLiga EA Sports: calendario, resultados y todos los amistosos de Barcelona, Real Madrid y Atlético

LaLiga EA Sports prepara la vuelta a la competición para la temporada 2026/27. Después de la disputa del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, los equipos empiezan su vuelta al trabajo con el objetivo de llegar a la primera jornada de Liga en las condiciones más óptimas posibles.

Te contamos el calendario completo de los partidos de pretemporada de todos los equipos de LaLiga EA Sports, con fechas, horarios, rivales, sedes y resultados actualizados.

Alavés

18 de julio, 19:00 horas: Alavés 1-1 Eibar (4-3 en penaltis)

25 de julio, 10:30 horas: Alavés-Girona

31 de julio, 19:00 horas: Alavés-Castellón

7 de agosto, 19:30 horas: Racing de Santander-Alavés

Athletic Club

15 de julio, 19:30 horas: CD Derio 0-3 Athletic Club

18 de julio, 19:30 horas: SD Leioa 0-11 Athletic Club

24 de julio, por confirmar: Sestao River-Athletic Club

27 de julio, por confirmar: Athletic Club-Eibar

29 de julio, 19:00 horas: Racing de Santander-Athletic Club

1 de agosto, 19:00 horas: Burgos-Athletic Club

9 de agosto, 17:30 horas: Olympique de Marsella-Athletic Club

14 de agosto, 20:45 horas: Atalanta-Athletic Club

Atlético de Madrid

29 de julio, por confirmar: Atlético de Madrid-Getafe

1 de agosto, 15:00 horas: Atlético de Madrid-Manchester United

9 de agosto, por confirmar: Manchester City-Atlético de Madrid

Barcelona

24 de julio, por confirmar: Barcelona-CE Europa

31 de julio, 20:45 horas: Barcelona-Birmingham City

Betis

18 de julio, 15:30 horas: Betis 3-0 Sportfreunde Lotte

22 de julio, 20:30 horas: Betis-Recreativo de Huelva

25 de julio, 20:00 horas: Betis-Granada

29 de julio, 20:00 horas: Betis-Olympique de Lyon

1 de agosto, 20:00 horas: Betis-Almería

5 de agosto, 20:30 horas: Betis-Arsenal

8 de agosto, 20:30 horas: Betis-Bournemouth

Celta

18 de julio, 20:30 horas: Braga 2-2 Celta

25 de julio, 19:00 horas: Celta-Sporting de Gijón

29 de julio, 11:00 horas: Celta-Académico de Viseu

5 de agosto, 20:00 horas: Sassuolo-Celta

8 de agosto, 21:00 horas: Napoli-Celta

Deportivo

18 de julio, 20:00 horas: Compostela 0-4 Deportivo

25 de julio, 19:30 horas: Deportivo-Real Oviedo

29 de julio, 19:30 horas: Deportivo-Lugo

1 de agosto, 18:30 horas: Deportivo-St. Pauli

6 de agosto, 20:00 horas: Deportivo-Fiorentina

8 de agosto, por confirmar: Deportivo-Genoa

12 de agosto, 21:00 horas: Deportivo-Real Madrid

Elche

18 de julio, 19:00 horas: Elche 2-1 Kaizer Chiefs

24 de julio, 19:00 horas: Elche-Johor Darul Ta’zim

28 de julio, 20:00 horas: Elche-Al-Ain

31 de julio, 10:30 horas: Elche-Córdoba

Espanyol

18 de julio, 19:00 horas: UE Olot 0-3 Espanyol

21 de julio, 18:00 horas: Espanyol-Pau FC

25 de julio, 20:30 horas: Espanyol-Sabadell

29 de julio, 20:45 horas: Espanyol-Burnley

1 de agosto, 16:00 horas: Espanyol-Middlesbrough

8 de agosto, 18:30 horas: Espanyol-Coventry City

Getafe

17 de julio, 19:00 horas: Getafe 1-0 Reading

22 de julio, 21:00 horas: Getafe-Tenerife

25 de julio, por confirmar: Getafe-Real Valladolid

29 de julio, por confirmar: Atlético de Madrid-Getafe

8 de agosto, 16:00 horas: Tottenham-Getafe

Fecha y horario por confirmar: AS Monaco-Getafe

Levante

11 de julio, 19:00 horas: Levante 2-1 Leganés

17 de julio, 10:00 horas: Sheffield United 2-1 Levante

26 de julio, 10:00 horas: Levante-Al-Qadsiah

1 de agosto, 10:00 horas: Levante-Albacete

5 de agosto, 10:00 horas: Villarreal-Levante

8 de agosto, 19:00 horas: Levante-Castellón

Málaga

25 de julio, 19:00 horas: Málaga-Leicester City

30 de julio, 20:00 horas: Málaga-Al-Ittihad

6 de agosto, 20:00 horas: Málaga-Al-Arabi

7 de agosto, 19:00 horas: Ceuta-Málaga

Osasuna

24 de julio, 19:30 horas: Osasuna-Racing de Santander

29 de julio, 20:45 horas: Osasuna-Ipswich Town

1 de agosto, 16:00 horas: Osasuna-Norwich City

5 de agosto, por confirmar: Napoli-Osasuna

8 de agosto, 20:00 horas: Osasuna-Al-Ain

Racing de Santander

18 de julio, 18:00 horas: Real Sociedad 1-1 Racing de Santander

24 de julio, 19:30 horas: Osasuna-Racing de Santander

29 de julio, 19:00 horas: Racing de Santander-Athletic Club

1 de agosto, 11:00 horas: Wolverhampton-Racing de Santander

1 de agosto, 18:00 horas: Wolverhampton-Racing de Santander

7 de agosto, 11:30 horas: Racing de Santander-Sporting de Gijón

7 de agosto, 19:30 horas: Racing de Santander-Alavés

Rayo Vallecano

17 de julio, 20:45 horas: Hearts 2-1 Rayo Vallecano

26 de julio, 14:00 horas: Rayo Vallecano-Feyenoord

1 de agosto, 19:00 horas: Rayo Vallecano-Charleroi

8 de agosto, 16:00 horas: Rayo Vallecano-Ipswich Town

Real Madrid

28 de julio, 18:00 horas: Real Madrid-Leganés

1 de agosto, 18:00 horas: Real Madrid-Fiorentina

12 de agosto, 21:00 horas: Deportivo-Real Madrid

Real Sociedad

18 de julio, 18:00 horas: Real Sociedad 1-1 Racing de Santander

25 de julio, 16:00 horas: Aston Villa-Real Sociedad

28 de julio, 20:45 horas: Wolverhampton-Real Sociedad

31 de julio, 19:00 horas: Toulouse-Real Sociedad

7 de agosto, 18:00 horas: Colonia-Real Sociedad

8 de agosto, 15:30 horas: Colonia-Real Sociedad

15 de agosto, por confirmar: Chelsea-Real Sociedad

Sevilla

19 de julio, 16:00 horas: Cracovia 1-0 Sevilla

23 de julio, 21:00 horas: Sevilla-Córdoba

26 de julio, 21:00 horas: Sevilla-Ceuta

31 de julio, 19:00 horas: Sevilla-NEC Nimega

2 de agosto, 14:30 horas: Sevilla-Utrecht

8 de agosto, 15:30 horas: Bayer Leverkusen-Sevilla

Valencia

18 de julio, 18:30 horas: Valencia 1-3 Petro de Luanda

22 de julio, 20:00 horas: Valencia-Eldense

25 de julio, 20:00 horas: Valencia-Castellón

28 de julio, por confirmar: Derby County-Valencia

1 de agosto, 19:30 horas: Stoke City-Valencia

8 de agosto, 21:00 horas: Valencia-Newcastle United

Villarreal

17 de julio, 20:45 horas: Benfica 2-0 Villarreal

25 de julio, 18:00 horas: Villarreal-PSV Eindhoven

29 de julio, 19:00 horas: Villarreal-AlUla

29 de julio, 22:00 horas: Villarreal-Como

5 de agosto, 10:00 horas: Villarreal-Levante

8 de agosto, 20:00 horas: Villarreal-Galatasaray

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