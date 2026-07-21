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Partidos de pretemporada de LaLiga EA Sports: calendario, resultados y todos los amistosos de Barcelona, Real Madrid y Atlético
Consulta todos los partidos amistosos de pretemporada de los equipos de LaLiga EA Sports, con fechas, horarios, rivales, sedes y resultados actualizados.
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LaLiga EA Sports prepara la vuelta a la competición para la temporada 2026/27. Después de la disputa del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, los equipos empiezan su vuelta al trabajo con el objetivo de llegar a la primera jornada de Liga en las condiciones más óptimas posibles.
Te contamos el calendario completo de los partidos de pretemporada de todos los equipos de LaLiga EA Sports, con fechas, horarios, rivales, sedes y resultados actualizados.
Alavés
- 18 de julio, 19:00 horas: Alavés 1-1 Eibar (4-3 en penaltis)
- 25 de julio, 10:30 horas: Alavés-Girona
- 31 de julio, 19:00 horas: Alavés-Castellón
- 7 de agosto, 19:30 horas: Racing de Santander-Alavés
Athletic Club
- 15 de julio, 19:30 horas: CD Derio 0-3 Athletic Club
- 18 de julio, 19:30 horas: SD Leioa 0-11 Athletic Club
- 24 de julio, por confirmar: Sestao River-Athletic Club
- 27 de julio, por confirmar: Athletic Club-Eibar
- 29 de julio, 19:00 horas: Racing de Santander-Athletic Club
- 1 de agosto, 19:00 horas: Burgos-Athletic Club
- 9 de agosto, 17:30 horas: Olympique de Marsella-Athletic Club
- 14 de agosto, 20:45 horas: Atalanta-Athletic Club
Atlético de Madrid
- 29 de julio, por confirmar: Atlético de Madrid-Getafe
- 1 de agosto, 15:00 horas: Atlético de Madrid-Manchester United
- 9 de agosto, por confirmar: Manchester City-Atlético de Madrid
Barcelona
- 24 de julio, por confirmar: Barcelona-CE Europa
- 31 de julio, 20:45 horas: Barcelona-Birmingham City
Betis
- 18 de julio, 15:30 horas: Betis 3-0 Sportfreunde Lotte
- 22 de julio, 20:30 horas: Betis-Recreativo de Huelva
- 25 de julio, 20:00 horas: Betis-Granada
- 29 de julio, 20:00 horas: Betis-Olympique de Lyon
- 1 de agosto, 20:00 horas: Betis-Almería
- 5 de agosto, 20:30 horas: Betis-Arsenal
- 8 de agosto, 20:30 horas: Betis-Bournemouth
Celta
- 18 de julio, 20:30 horas: Braga 2-2 Celta
- 25 de julio, 19:00 horas: Celta-Sporting de Gijón
- 29 de julio, 11:00 horas: Celta-Académico de Viseu
- 5 de agosto, 20:00 horas: Sassuolo-Celta
- 8 de agosto, 21:00 horas: Napoli-Celta
Deportivo
- 18 de julio, 20:00 horas: Compostela 0-4 Deportivo
- 25 de julio, 19:30 horas: Deportivo-Real Oviedo
- 29 de julio, 19:30 horas: Deportivo-Lugo
- 1 de agosto, 18:30 horas: Deportivo-St. Pauli
- 6 de agosto, 20:00 horas: Deportivo-Fiorentina
- 8 de agosto, por confirmar: Deportivo-Genoa
- 12 de agosto, 21:00 horas: Deportivo-Real Madrid
Elche
- 18 de julio, 19:00 horas: Elche 2-1 Kaizer Chiefs
- 24 de julio, 19:00 horas: Elche-Johor Darul Ta’zim
- 28 de julio, 20:00 horas: Elche-Al-Ain
- 31 de julio, 10:30 horas: Elche-Córdoba
Espanyol
- 18 de julio, 19:00 horas: UE Olot 0-3 Espanyol
- 21 de julio, 18:00 horas: Espanyol-Pau FC
- 25 de julio, 20:30 horas: Espanyol-Sabadell
- 29 de julio, 20:45 horas: Espanyol-Burnley
- 1 de agosto, 16:00 horas: Espanyol-Middlesbrough
- 8 de agosto, 18:30 horas: Espanyol-Coventry City
Getafe
- 17 de julio, 19:00 horas: Getafe 1-0 Reading
- 22 de julio, 21:00 horas: Getafe-Tenerife
- 25 de julio, por confirmar: Getafe-Real Valladolid
- 29 de julio, por confirmar: Atlético de Madrid-Getafe
- 8 de agosto, 16:00 horas: Tottenham-Getafe
- Fecha y horario por confirmar: AS Monaco-Getafe
Levante
- 11 de julio, 19:00 horas: Levante 2-1 Leganés
- 17 de julio, 10:00 horas: Sheffield United 2-1 Levante
- 26 de julio, 10:00 horas: Levante-Al-Qadsiah
- 1 de agosto, 10:00 horas: Levante-Albacete
- 5 de agosto, 10:00 horas: Villarreal-Levante
- 8 de agosto, 19:00 horas: Levante-Castellón
Málaga
- 25 de julio, 19:00 horas: Málaga-Leicester City
- 30 de julio, 20:00 horas: Málaga-Al-Ittihad
- 6 de agosto, 20:00 horas: Málaga-Al-Arabi
- 7 de agosto, 19:00 horas: Ceuta-Málaga
Osasuna
- 24 de julio, 19:30 horas: Osasuna-Racing de Santander
- 29 de julio, 20:45 horas: Osasuna-Ipswich Town
- 1 de agosto, 16:00 horas: Osasuna-Norwich City
- 5 de agosto, por confirmar: Napoli-Osasuna
- 8 de agosto, 20:00 horas: Osasuna-Al-Ain
Racing de Santander
- 18 de julio, 18:00 horas: Real Sociedad 1-1 Racing de Santander
- 24 de julio, 19:30 horas: Osasuna-Racing de Santander
- 29 de julio, 19:00 horas: Racing de Santander-Athletic Club
- 1 de agosto, 11:00 horas: Wolverhampton-Racing de Santander
- 1 de agosto, 18:00 horas: Wolverhampton-Racing de Santander
- 7 de agosto, 11:30 horas: Racing de Santander-Sporting de Gijón
- 7 de agosto, 19:30 horas: Racing de Santander-Alavés
Rayo Vallecano
- 17 de julio, 20:45 horas: Hearts 2-1 Rayo Vallecano
- 26 de julio, 14:00 horas: Rayo Vallecano-Feyenoord
- 1 de agosto, 19:00 horas: Rayo Vallecano-Charleroi
- 8 de agosto, 16:00 horas: Rayo Vallecano-Ipswich Town
Real Madrid
- 28 de julio, 18:00 horas: Real Madrid-Leganés
- 1 de agosto, 18:00 horas: Real Madrid-Fiorentina
- 12 de agosto, 21:00 horas: Deportivo-Real Madrid
Real Sociedad
- 18 de julio, 18:00 horas: Real Sociedad 1-1 Racing de Santander
- 25 de julio, 16:00 horas: Aston Villa-Real Sociedad
- 28 de julio, 20:45 horas: Wolverhampton-Real Sociedad
- 31 de julio, 19:00 horas: Toulouse-Real Sociedad
- 7 de agosto, 18:00 horas: Colonia-Real Sociedad
- 8 de agosto, 15:30 horas: Colonia-Real Sociedad
- 15 de agosto, por confirmar: Chelsea-Real Sociedad
Sevilla
- 19 de julio, 16:00 horas: Cracovia 1-0 Sevilla
- 23 de julio, 21:00 horas: Sevilla-Córdoba
- 26 de julio, 21:00 horas: Sevilla-Ceuta
- 31 de julio, 19:00 horas: Sevilla-NEC Nimega
- 2 de agosto, 14:30 horas: Sevilla-Utrecht
- 8 de agosto, 15:30 horas: Bayer Leverkusen-Sevilla
Valencia
- 18 de julio, 18:30 horas: Valencia 1-3 Petro de Luanda
- 22 de julio, 20:00 horas: Valencia-Eldense
- 25 de julio, 20:00 horas: Valencia-Castellón
- 28 de julio, por confirmar: Derby County-Valencia
- 1 de agosto, 19:30 horas: Stoke City-Valencia
- 8 de agosto, 21:00 horas: Valencia-Newcastle United
Villarreal
- 17 de julio, 20:45 horas: Benfica 2-0 Villarreal
- 25 de julio, 18:00 horas: Villarreal-PSV Eindhoven
- 29 de julio, 19:00 horas: Villarreal-AlUla
- 29 de julio, 22:00 horas: Villarreal-Como
- 5 de agosto, 10:00 horas: Villarreal-Levante
- 8 de agosto, 20:00 horas: Villarreal-Galatasaray
Desde SPORT te contamos todos los resultados de los equipos de LaLiga EA Sports durante la pretemporada.
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