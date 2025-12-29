Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lesiones BarçaGlobe Soccer AwardsBatalla de los sexosFichajes MadridOlmo LesiónDulpa BarçaCanceloBardghjiLaLiga FC FuturesLiga Futures resultadosCamp NouAlcarazMercado de fichajesHaciendaCopa ÁfricaRally Dakar 2026Vinicius
instagramlinkedin

LaLiga FC Futures

¿Qué partidos de LaLiga FC Futures se juegan hoy lunes 29 de diciembre? Equipos, horarios y dónde ver las semifinales gratis por TV y en directo

A qué hora empiezan los partidos de LaLiga FC Futures hoy y en qué canal ver en abierto la competición internacional sub-12 desde España

El XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures se celebra en el Estadio de Gran Canaria

El XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures se celebra en el Estadio de Gran Canaria / @fundacion_JRM

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La XXIX edición de LaLiga FC Futures cierra el telón hoy lunes 29 de diciembre con su tercer y último día de competición. Desde SPORT, te contamos qué partidos componen la jornada, así como su horario y cómo ver en abierto por TV desde España.

La jornada de este lunes arrancará a partir de las 11:00 horas CET (10:00 hora local) con la disputa del primer partido de semifinales, ronda que terminará sobre las 12:30 horas CET (11:30 hora local). Una vez conocida la identidad de los dos finalistas, el partido por el título se celebrará a las 19:00 horas CET (18:00 hora local).

Hasta ahora, los partidos constaban de dos partes con una duración de 12 minutos cada una y un descanso de 3 minutos. Este formato cambia una vez alcanzadas las semifinales (dos partes de 15 minutos y 5 minutos de descanso) y en la final (dos partes de 20 minutos y 10 minutos de descanso).

¿Qué partidos de LaLiga FC Futures 2025 se juegan hoy?

Semifinales

  • Villarreal-Valencia: 11:00 horas (CET)
  • Atlético de Madrid-Real Madrid: 11:45 horas (CET)

Final

  • Ganador Villarreal/Valencia vs ganador Atlético de Madrid/Real Madrid: 19:00 horas (CET)

¿Dónde ver LaLiga FC Futures 2025 gratis por TV y en directo?

En España, los partidos de LaLiga FC Futures se podrán ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otras opciones alternativas son las plataformas GOL, DAZN LaLiga, Movistar LaLiga TV, Vamos, LaLiga TV BAR, LaLiga Hypermotion, LALIGA+ y LaLiga Inside. El número de partidos televisados aumenta a un total de ocho de cara a la presente edición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL