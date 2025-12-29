¿Qué partidos de LaLiga FC Futures se juegan hoy lunes 29 de diciembre? Equipos, horarios y dónde ver las semifinales gratis por TV y en directo

La XXIX edición de LaLiga FC Futures cierra el telón hoy lunes 29 de diciembre con su tercer y último día de competición. Desde SPORT, te contamos qué partidos componen la jornada, así como su horario y cómo ver en abierto por TV desde España.

La jornada de este lunes arrancará a partir de las 11:00 horas CET (10:00 hora local) con la disputa del primer partido de semifinales, ronda que terminará sobre las 12:30 horas CET (11:30 hora local). Una vez conocida la identidad de los dos finalistas, el partido por el título se celebrará a las 19:00 horas CET (18:00 hora local).

Hasta ahora, los partidos constaban de dos partes con una duración de 12 minutos cada una y un descanso de 3 minutos. Este formato cambia una vez alcanzadas las semifinales (dos partes de 15 minutos y 5 minutos de descanso) y en la final (dos partes de 20 minutos y 10 minutos de descanso).

¿Qué partidos de LaLiga FC Futures 2025 se juegan hoy?

Semifinales Villarreal-Valencia: 11:00 horas (CET)

Atlético de Madrid-Real Madrid: 11:45 horas (CET) Final Ganador Villarreal/Valencia vs ganador Atlético de Madrid/Real Madrid: 19:00 horas (CET)

¿Dónde ver LaLiga FC Futures 2025 gratis por TV y en directo?

En España, los partidos de LaLiga FC Futures se podrán ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otras opciones alternativas son las plataformas GOL, DAZN LaLiga, Movistar LaLiga TV, Vamos, LaLiga TV BAR, LaLiga Hypermotion, LALIGA+ y LaLiga Inside. El número de partidos televisados aumenta a un total de ocho de cara a la presente edición.