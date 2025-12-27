¿Qué partidos de LaLiga FC Futures se juegan hoy sábado 27 de diciembre? Equipos, horarios y dónde ver por TV y en directo

La XXIX edición de LaLiga FC Futures abre el telón hoy sábado 27 de diciembre con su primer día de competición. Desde SPORT, te contamos qué partidos componen la jornada, así como su horario y cómo ver en abierto por TV desde España.

Este sábado se disputarán dos de los tres partidos que componen la fase de grupos. Los 16 equipos que forman parte del elenco de participantes saldrán a escena en dos ocasiones a lo largo del día de hoy en busca de encarrilar su acceso a los cuartos de final.

Los partidos, de fútbol 7, constarán de dos partes con una duración de 12 minutos cada una y un descanso de 3 minutos. Este formato cambiará una vez alcanzadas las semifinales (dos partes de 15 minutos y 5 minutos de descanso) y en la final (dos partes de 20 minutos y 10 minutos de descanso).

¿Qué partidos de LaLiga FC Futures 2025 se juegan hoy?

Grupo A Juventus vs Athletic Club (12:00 horas)

Real Madrid vs SL Benfica (14:00 horas)

Athletic Club vs SL Benfica (18:30 horas)

Juventus vs Real Madrid (20:00 horas) Grupo B UD Las Palmas vs PSG (10:30 horas)

Atlético de Madrid vs Real Betis (13:00 horas)

Real Betis vs UD Las Palmas (17:00 horas)

Atlético de Madrid vs PSG (19:00 horas) Grupo C RCD Espanyol de Barcelona vs Sporting CP (11:00 horas)

FC Barcelona vs Borussia Dortmund (13:30 horas)

RCD Espanyol de Barcelona vs Borussia Dortmund (18:00 horas)

FC Barcelona vs Sporting CP (20:30 horas) Grupo D Inter vs Villarreal CF (11:30 horas)

Sevilla FC vs Valencia CF (12:30 horas)

Valencia CF vs Villarreal CF (17:30 horas)

Sevilla FC vs Inter (19:30 horas)

¿Dónde ver LaLiga FC Futures 2025 gratis por TV y en directo?

En España, los partidos de LaLiga FC Futures se podrán ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otras opciones alternativas son las plataformas GOL, DAZN LaLiga, Movistar LaLiga TV, Vamos, LaLiga TV BAR, LaLiga Hypermotion, LALIGA+ y LaLiga Inside. El número de partidos televisados aumenta a un total de ocho de cara a la presente edición.