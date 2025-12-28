¿Qué partidos de LaLiga FC Futures se juegan hoy domingo 28 de diciembre? Equipos, horarios y dónde ver por TV y en directo

La XXIX edición de LaLiga FC Futures sigue adelante hoy domingo 28 de diciembre con su primer día de competición. Desde SPORT, te contamos qué partidos componen la jornada, así como su horario y cómo ver en abierto por TV desde España.

Este domingo se disputarán los últimos partidos de la fase de grupos antes de dar paso a los cuartos de final, ronda que se celebrará en el último turno del día. De los 16 equipos que empezaron su andadura en el torneo, al final de la jornada sólo quedarán en pie cuatro.

Los partidos, de fútbol 7, constarán de dos partes con una duración de 12 minutos cada una y un descanso de 3 minutos. Este formato cambiará una vez alcanzadas las semifinales (dos partes de 15 minutos y 5 minutos de descanso) y en la final (dos partes de 20 minutos y 10 minutos de descanso).

¿Qué partidos de LaLiga FC Futures 2025 se juegan hoy?

Grupo A Juventus vs SL Benfica (11:00 horas)

Athletic Club vs Real Madrid (14:00 horas) Grupo B Real Betis vs PSG (10:30 horas)

Atlético de Madrid vs UD Las Palmas (13:00 horas) Grupo C Sporting CP vs Borussia Dortmund (11:30 horas)

FC Barcelona vs RCD Espanyol de Barcelona (13:30 horas) Grupo D Inter vs Valencia CF (12:00 horas)

Sevilla FC vs Villarreal CF (12:30 horas)

Una vez disputados los últimos partidos de la fase de grupo, la competición dará paso a los cuartos de final. La primera eliminatoria arrancará a las 18:30 horas, mientras que la última tendrá lugar a partir de las 20:00 horas (CET).

¿Dónde ver LaLiga FC Futures 2025 gratis por TV y en directo?

En España, los partidos de LaLiga FC Futures se podrán ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otras opciones alternativas son las plataformas GOL, DAZN LaLiga, Movistar LaLiga TV, Vamos, LaLiga TV BAR, LaLiga Hypermotion, LALIGA+ y LaLiga Inside. El número de partidos televisados aumenta a un total de ocho de cara a la presente edición.