Partidos de LaLiga EA Sports, en directo hoy: el descenso y la lucha por Europa, en vivo

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¡Buenas tardes! ¡Hoy se decide La Liga 2025/26! A las 21:00 horas arrancará la última jornada de la temporada, con un horario unificado que nos deparará seguro emociones fuertes. Todavía faltan por definirse las últimas plazas europeas y, sobre todo, los dos equipos que descenderán junto al Oviedo.

Hay mucho en juego esta noche…¡Empezamos!