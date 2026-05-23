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Partidos de LaLiga EA Sports, en directo hoy: el descenso y la lucha por Europa, en vivo
Sigue en directo la última jornada de LaLiga con la última plaza europea y el descenso en juego
Xavier Zapater
CELTA - SEVILLA
El Celta quiere asegurarse su presencia en la Europa League de la temporada que viene. El cuadro gallego lo tiene todo de cara y, tan solo con puntuar, ya acabaría en la sexta plaza. El Sevilla, sin embargo, no tiene nada en juego esta última jornada. Un encuentro que será el último de la carrera profesional de Azpilicueta.
Celta: Radu; Rueda, Javi Rodríguez, Lago, Marcos Alonso, Carreira; Ilaix, Fer López; Aspas, Swedberg y Borja Iglesias.
Sevilla: Nyland; Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Sow, Peque; Alexis, Oso e Isaac Romero.
BETIS - LEVANTE
Uno de los equipos implicados en la lucha por el descenso, el Levante, visita La Cartuja para enfrentarse al Betis. El conjunto granota buscará puntuar para mantenerse en Primera División.
Betis: Adrián; Bellerín, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Fornals, Marc Roca, Isco; Antony, Abde y Cucho.
Levante: Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Manu Sánchez; Arriaga, Olasagasti, Pablo Martínez; Tunde, Iván Romero y Espí.
ALAVÉS - RAYO VALLECANO
Arrancamos con las alineaciones de los nueve partidos de la noche, con el enfrentamiento entre Deportivo Alavés y Rayo Vallecano. El conjunto de Quique Sánchez Flores ya tiene asegurada la permanencia, pero el Rayo todavía tiene opciones de entrar en Europa. Estos son los onces de ambos equipos.
Alavés: Sivera; Koski, Tenaglia, Parada; Ángel Pérez, Pablo Ibáñez, Blanco, Guridi, Rebbach; Toni Martínez y Boyé.
Rayo Vallecano: Dani Cárdenas; Balliu, Mumin, Mendy, Pacha Espino; Pedro Díaz, Óscar Valentín, Gumbau; Carlos Martín, Álvaro García, Nteka.
ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN
Aquí pueden ver cómo está la tabla clasificatoria antes de que dé comienzo la última fecha. La igualdad, sobre todo en la parte baja es máxima:
- Barça - 94
- Real Madrid - 83
- Villarreal - 69
- Atlético de Madrid - 69
- Betis - 57
- Celta - 51
- Getafe - 48
- Rayo Vallecano - 47
- Valencia - 46
- Real Sociedad - 45
- Espanyol - 45
- Athletic Club - 45
- Sevilla - 43
- Alavés - 43
- Levante - 42
- Osasuna - 42
- Elche - 42
- Girona - 40
- Mallorca - 39
- Oviedo - 29
TODOS LOS PARTIDOS DE HOY
Esta última jornada de La Liga se jugará, como decíamos, con horario unificado, a excepción del partido entre Villarreal y Atlético de Madrid. El resto de equipos disputarán en apenas una hora sus últimos encuentros de la temporada:
- Alavés - Rayo
- Betis - Levante
- Celta - Sevilla
- Espanyol - Real Sociedad
- Getafe - Osasuna
- Mallorca - Oviedo
- Real Madrid - Athletic Club
- Girona - Elche
- Valencia - Barça
¡BIENVENID@S AL DIRECTO!
¡Buenas tardes! ¡Hoy se decide La Liga 2025/26! A las 21:00 horas arrancará la última jornada de la temporada, con un horario unificado que nos deparará seguro emociones fuertes. Todavía faltan por definirse las últimas plazas europeas y, sobre todo, los dos equipos que descenderán junto al Oviedo.
Hay mucho en juego esta noche…¡Empezamos!
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