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LALIGA EA SPORTS

Partidos de LaLiga EA Sports, en directo hoy: última hora y resultados de la jornada 37

Última hora y resultados en directo de los partidos de la penúltima jornada de LaLiga EA Sports. El descenso, al rojo vivo

José Bordalás y Eder Sarabia se saludan antes del encuentro entre Elche y Getafe de la primera vuelta.

José Bordalás y Eder Sarabia se saludan antes del encuentro entre Elche y Getafe de la primera vuelta. / LOF

Albert Miranda

Resultados de los partidos de la jornada 37

  • Rayo Vallecano - Villarreal
  • Levante - Mallorca
  • Real Sociedad - Valencia
  • Osasuna - Espanyol
  • Oviedo - Alavés
  • Athletic - Celta
  • Sevilla - Real Madrid
  • Elche - Getafe
  • Atlético de Madrid - Girona
  • Barcelona - Betis (21:15h)
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