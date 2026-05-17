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Partidos de LaLiga EA Sports, en directo hoy: última hora y resultados de la jornada 37
Última hora y resultados en directo de los partidos de la penúltima jornada de LaLiga EA Sports. El descenso, al rojo vivo
Albert Miranda
Resultados de los partidos de la jornada 37
- Rayo Vallecano - Villarreal
- Levante - Mallorca
- Real Sociedad - Valencia
- Osasuna - Espanyol
- Oviedo - Alavés
- Athletic - Celta
- Sevilla - Real Madrid
- Elche - Getafe
- Atlético de Madrid - Girona
- Barcelona - Betis (21:15h)
Rayo - Villarreal
¡Este es el once inicial con el que saldrá el Villarreaal!
Rayo - Villarreal
¡Este es el once inicial con el que saldrá el Rayo Vallecano!
Athletic-Celta
Valverde, en su despedida de San Mamés, apura sus opciones europeas frente a un Celta que todavía debe certificar su plaza de Europa League. Los onces del Athletic-Celta:
Atlético-Girona
Míchel se la juega esta tarde-noche frente a un Atlético sin nada en juego pero con el homenaje a Griezmann como aliciente. Las alineaciones del Atlético-Girona:
Elche-Getafe
El Martínez Valero acoge un duelo que afecta tanto a la lucha por la salvación como a la pelea por Europa. Estos son los onces de Sarabia y Bordalás para el Elche-Getafe:
Levante-Mallorca
El partido que promete más emociones es sin duda el Levante-Mallorca. El que pierda podría quedar visto para sentencia. Así salen:
Osasuna-Espanyol
Víctor Muñoz regresa a la titularidad tras lesión; Pere Milla y Kike García, directos al once. Así salen Osasuna y Espanyol:
Real Oviedo-Alavés
El Real Oviedo, ya descendido, apuesta por Cazorla en el once. Quique Sánchez Flores, con todo. Los onces del Oviedo-Alavés:
¡Tenemos ya los 18 onces disponibles! Sevilla-Real Madrid
Vamos con los onces de los 18 equipos. Poco a poco y por partes. Con esto salen Luis García Plaza y Arbeloa en el Sevilla-Real Madrid:
Nueve partidos
Por la salvación pelean Valencia, Sevilla, Osasuna, Espanyol, Girona, Alavés, Elche, Mallorca y Levante. Y por Europa, Celta, Getafe, Athletic y Rayo Vallecano. ¡Estos son todos los partidos que arrancarán a las 19:00h!
- Rayo Vallecano - Villarreal
- Levante - Mallorca
- Real Sociedad - Valencia
- Osasuna - Espanyol
- Oviedo - Alavés
- Athletic - Celta
- Sevilla - Real Madrid
- Elche - Getafe
- Atlético de Madrid - Girona
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