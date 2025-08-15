Suscripción

Partidos de la Jornada 1 de LaLiga EA Sports: Horario y dónde ver en TV

Este viernes 15 de agosto inicia la nueva campaña de LaLiga EA Sports de la mano del Girona y el Rayo Vallecano

El Barcelona, en su victoria contra el Vissel Kobe (3-1)

Ronald Goncalves

Luego de que el Barcelona sumase su trofeo número 28 del torneo local la temporada pasada, finalmente nos encontramos frente al inicio de la temporada 2025 - 2026 de LaLiga EA Sports, pautada para desenvolverse por medio de la Jornada 1 entre este viernes 15 de agosto y martes 19.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Girona - Rayo Vallecano, Mallorca - Barcelona, Athletic Club - Sevilla, Espanyol - Atlético de Madrid y Real Madrid - Osasuna, especialmente ahora que todos los clubes han llevado a cabo sus respectivas giras de pretemporada y están listos para retomar las actividades oficiales.

Jornada 1 de LaLiga EA Sports: Horario y dónde ver los partidos en TV

Girona - Rayo Vallecano tendrá lugar el viernes 15 de agosto a las 19:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar LaLiga.

Villarreal - Oviedo, el viernes 15 de agosto a las 21:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Mallorca - Barcelona, el sábado 16 de agosto a las 19:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar LaLiga.

Deportivo Alavés - Levante, el sábado 16 de agosto a las 21:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN en abierto.

Valencia - Real Sociedad, el sábado 16 de agosto a las 21:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar LaLiga.

Celta - Getafe, el domingo 17 de agosto a las 17:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Athletic Club - Sevilla, el domingo 17 de agosto a las 19:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Espanyol - Atlético de Madrid, el domingo 17 de agosto a las 21;30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Fútbol 1.

Elche - Betis, el lunes 18 de agosto a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar LaLiga.

Real Madrid - Osasuna, el martes 19 de agosto a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

