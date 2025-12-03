FÚTBOL
Partidos de fútbol de hoy, miércoles 3 de diciembre: horario, canal y dónde ver por TV
Este miércoles 3 de diciembre se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Athletic Club - Real Madrid, Unión Berlín - Bayern Múnich y Arsenal - Brentford
Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, miércoles 3 de diciembre.
De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Arsenal - Brentford por parte de la Premier League, Athletic Club - Real Madrid por LaLiga EA Sports e Inter - Venezia por la Copa de Italia, aunque no son las únicas citas de gran interés.
Partidos de fútbol hoy miércoles 3 de diciembre
Athletic Club - Real Madrid tendrá lugar a las 19:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Arsenal - Brentford, a las 20:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Unión Berlín - Bayern Múnich, a las 20:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y GOL PLAY.
Inter - Venezia, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Liverpool - Sunderland, a las 21:15 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Leeds - Chelsea, a las 21:15 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
