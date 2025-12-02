Partidos de fútbol de hoy, martes 2 de diciembre: horario, canal y dónde ver por TV

Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, martes 2 de diciembre.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Fulham - Manchester City por parte de la Premier League, Barcelona - Atlético de Madrid por LaLiga EA Sports y Juventus - Udinese por la Copa de Italia, aunque no son las únicas citas de gran interés.

Partidos de fútbol hoy martes 2 de diciembre

Fulham - Manchester City tendrá lugar a las 20:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Barcelona - Atlético de Madrid, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Fútbol 1.

Juventus - Udinese, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen, a las 21:00 (CET), y no tiene canal oficial para verse en España.

Newcastle - Tottenham, a las 21:15 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.