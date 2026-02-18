Joel Roca, sancionado con un partido tras su entrada a Lamine Yamal

Joel Roca ha sido sancionado con un partido tras la fuerte entrada propinada a la perla del FC Barcelona, Lamine Yamal. El jugador del Girona se perderá el encuentro del próximo lunes 23 de febrero contra el Deportivo Alavés, que está a solo 3 puntos del equipo catalán.

La sanción de Roca deja al Girona sin uno de los jugadores más importantes de la plantilla esta temporada. El delantero español ha disputado 20 partidos de los 24 que ha disputado el club 'blanc-i-vermell' en LaLiga. A pesar de que no tiene gran transcendencia en las transformaciones de gol, solamente 1 gol y 1 asistencia en la liga española, es una pieza importante en el sistema de Míchel.

Anatomía de la jugada

César Soto Grado, el árbitro del partido, fue generoso aplicando la sanción mínima a Roca. La entrada del delantero del Girona fue una entrada durísima producida en el descuento del partido, concretamente en el minuto 98. En una de las últimas jugadas, el '10' del Barça se iba por la banda derecha como de costumbre, hasta que recortó hacia dentro dirección a la portería del Girona. Antes de poder seguir la jugada, dos jugadores del Girona, Joel Roca y Axel Witsel, arrollaron a Lamine con un 'sandwich' que dejó a la estrella del Barça dolorido en el verde de Montilivi.

La jugada terminó con ambos jugadores del Girona amonestados. Roca vio la roja directa por ser el primero en impactar con el cuerpo de Lamine. Según Soto Grado, el motivo de la expulsión fue "hacer una entrada haciendo uso de fuerza excesiva", tal como explica en el acta de partido. El central belga tuvo más suerte, ya que no vio amonestación por la jugada, sino que recibió una tarjeta amarilla "por encararse con un adversario".

Sin embargo, da la sensación que el colegiado del encuentro fue benévolo con los protagonistas del duelo, ya que los dos podrían haber recibido la cartulina roja por la contundente acción. En el caso del extremo del Girona se auguraba incluso una sanción mayor que la pena mínima por la dura entrada producida.

Otras sanciones

Matías Almeyda, el técnico del Sevilla FC, ha recibido una sanción más vehemente, son 7 los partidos que el entrenador verá desde la grada. La amonestación orquestada por Iosu Galech Apezteguía el sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán se efectuó por protestar reiteradamente, pero el castigo es una acumulación de actitudes del entrenador argentino. Entre estas conductas el colegiado destaca no irse al vestuario, una "actitud desafiante e intimidatoria", actitudes de desprecio hacia el árbitro y una conducta contraria al buen orden.