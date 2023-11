Las Palmas-Atlético: Dos rivales en las antípodas del gol

El conjunto rojiblanco llega como el equipo más goleador del campeonato (25), mientras que los canarios se sitúan en el extremo opuesto (8) Griezmann, máximo artillero del Atlético en Liga, tan solo registra una diana menos que la totalidad de la plantilla de Las Palmas

Para un equipo de fútbol, existen pocos alicientes mayores que irse a dormir en lo más alto de la clasificación. Una victoria separa al Atlético de Madrid de esta posibilidad, por lo que los pupilos de Simeone visitan el Estadio de Gran Canaria con los tres puntos entre ceja y ceja.

Si nos ceñimos únicamente a la estadística, la balanza se inclina claramente hacia uno de los contendientes. El partido entre Las Palmas y Atlético de Madrid, que supondrá el pistoletazo de salida de la duodécima jornada, enfrenta al equipo con mejores registros anotadores del campeonato (25) contra el equipo que menos goles ha celebrado (8). Por contextualizar el dato, Antoine Griezmann (7) tan solo cuenta con un gol menos que la totalidad de la plantilla de Las Palmas.

La cantidad de goles anotados es un buen indicativo del estado de forma del equipo, pero no es menos importante la calidad de los mismos. A pesar de ser el equipo con menos goles a favor de LaLiga EA Sports, Las Palmas afronta el choque como décimo clasificado y con 14 puntos en su poder, 9 de ellos obtenidos en las últimas 4 jornadas. Tras un arranque algo dubitativo, los de García Pimienta están en su mejor momento.

Tampoco va descalzo, precisamente, el Atlético de Madrid. La victoria contra el Alavés, sexta consecutiva en el campeonato doméstico, también igualó la mejor racha de triunfos en calidad de lotal, un total de 14. Estos buenos registros, además, están respaldados por buenas sensaciones y la llegada del mejor rendimiento individual de algunos de los componentes de la plantilla. Entre ellos destaca Morata que, con 6 goles en liga y 3 en Champions, ha dado un paso al frente para convertirse en el 'killer' que necesita el equipo para competir por los títulos.

Respeto mutuo

Tanto Simeone como García Pimienta aprovecharon sus intervenciones en rueda de prensa para intercambiar elogios hacia el equipo contrario. El técnico rojiblanco, que de momento cuenta por victorias todas sus visitas al Gran Canaria, nunca se ha enfrentado al exazulgrana, entrenador que considera que practica "un fútbol arriesgado, ofensivo y con un buen pensamiento de juego combinativo".

Para hacerle frente, ha ensayado con Pablo Barrios como gran novedad en el once en detrimento de Saúl. La otra gran duda se sitúa en defensa, donde Giménez podría tomar el relevo del hasta ahora indiscutible Witsel.

Pimienta, por su parte, remarcó que “es posible vencer”, no sin antes admitir que “nos pasarán por encima si retrocedemos”. Al ser preguntado por Simeone, no dudó en profesar su admiración por el trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera. Me declaro fan de un entrenador que lleva tantos en la élite. Además, en club como el Atlético de Madrid y encima ganando títulos".

Alineaciones probables

Las Palmas: Vallés; Suárez, Coco, Mika Mármol, Sergi Cardona; Muñoz, Kirian, Perrone; Marvin, Marc Cardona, Munir

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Barrios, Riquelme, Griezmann, Morata

Árbitro: Melero López (andaluz).

Estadio: Gran Canaria.