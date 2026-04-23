Oviedo - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Oviedo y Villarreal se enfrentan hoy jueves 23 de abril en el Carlos Tartiere en el partido de la Jornada 33 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Oviedo - Villarreal y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los carbayones, pese a golear al Celta de Vigo en la última fecha, continúan ubicados en el último lugar de la competencia, necesitando, como mínimo, seis puntos para poder zafarse de los puestos más bajos, consecuentemente dificultando en gran medida las proyecciones para su salvación.

Además del Villarreal, uno de los mejores equipos de la temporada, el Oviedo tendrá que enfrentarse al Real Madrid y al Betis antes de que culmine la campaña, junto a más rivales duros como el Getafe que no pondrán para nada fácil lograr la hazaña de la supervivencia del equipo de Guillermo Almada.

Por otra parte, el combinado dirigido por Marcelino García Toral se presenta en la disputa a sabiendas de que, desde su primer enfrentamiento en 1998, nunca han perdido contra el Oviedo (tres victorias y tres empates), mientras que su rendimiento esta temporada permite anticipar que el registro se mantendrá prácticamente intacto.

Además, los groguets cuentan con una ventaja de 15 puntos sobre el quinto clasificado, es decir, con su clasificación hacia Champions League prácticamente asegurada, demostrando la magnífica temporada que han llevado a cabo y que pretenden cerrar de la misma manera incluso con su pase europeo ya garantizado.

HORARIO DEL OVIEDO - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Oviedo y Villarreal, correspondiente a la Jornada 33 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy jueves 23 de abril a las 21:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OVIEDO - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Oviedo y Villarreal se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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