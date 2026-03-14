Oviedo - Valencia: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Oviedo y Valencia se enfrentan hoy sábado 14 de marzo en el Carlos Tartiere en el partido de la Jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Oviedo - Valencia y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el Oviedo continúa ubicado en el último lugar de la tabla, sumando cinco enfrentamientos al hilo sin ganar y a siete puntos de distancia de zafarse de los puestos rojos, aunque con el recuerdo positivo de haberse impuesto a los murciélagos por la mínima en su última disputa liguera.

No obstante, sus dos últimos partidos de local han devenido en derrotas (Atlético de Madrid y Athletic Club), mientras que el Valencia ha logrado ganar tres de sus más recientes cinco visitas a estadios ajenos, demostrando que el combinado de Carlos Corberán no teme a alejarse de Mestalla.

Asimismo, los chés vienen de una agónica victoria sobre el Deportivo Alavés, a quienes derrotaron en el tiempo suplementario de la mano de un penalti anotado por Hugo Duro. Aun así, Corberán declaró que es "el máximo responsable cuando las cosas no salen bien", refiriéndose a la manifiesta animadversión que se dio desde la fanaticada hacia el rendimiento del Valencia, que iba perdiendo durante la mayor parte del partido.

"La exigencia no me incomoda, este es un club grande acostumbrado a ganar muchas cosas. Por eso cuando ganas te gusta celebrarlo con los que sufren", insistió, a forma de dejar los pies sobre la tierra y aceptando el carácter parcialmente fortuito de los tres puntos que lograron extraerle a los albiazules.

HORARIO DEL OVIEDO - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Oviedo y Valencia, correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 14 de marzo a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OVIEDO - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Oviedo y Valencia se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.