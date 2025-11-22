LALIGA
Oviedo - Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Oviedo - Rayo Vallecano de LaLiga EA Sports
Disfruta de este evento en DAZN. ¡Activa ya tu cuenta con un clic!
Oviedo y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 23 de noviembre en el Carlos Tartiere en el partido de la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Oviedo - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Carrión llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Athletic Club (1-0), empatado con el Osasuna (0-0), empatado con el Girona (3-3) y perdido ante el Espanyol (2-0), por lo que se ubica en el vigésimo lugar de la tabla con 8 puntos y -3 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Íñigo Pérez registraron un empate con el Real Madrid (0-0), una derrota ante el Villarreal (4-0), una victoria contra el Deportivo Alavés (1-0) y una victoria contra el Levante (3-0), de manera que están en el puesto número 12 con 15 puntos y -2 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL OVIEDO - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Oviedo y Rayo Vallecano, correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 23 de noviembre a las 14:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL OVIEDO - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Oviedo y Rayo Vallecano se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Cuatro cambios y una duda de Flick para la vuelta a casa ante el Athletic
- En París ya temen el regreso de Luis Enrique al Barça
- Los locales abren la persiana al retorno del Camp Nou: 'Estos dos años han sido muy duros, bajamos un 70%
- Incógnita Rashford para el Barça-Athletic
- La Premier copia a LaLiga: aprueba el límite salarial... pero rechaza el límite de gasto
- Tebas podría ser destituido como presidente de LaLiga
- La intrahistoria del posible fichaje de Courtois por el Barça: 'Nos lo frenaron
- Pavel Krbec, CEO de Flashscore: 'El Madrid es el equipo más seguido en España y el Barça lo es en el resto del mundo