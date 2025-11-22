Oviedo - Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Oviedo y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 23 de noviembre en el Carlos Tartiere en el partido de la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Oviedo - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Carrión llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Athletic Club (1-0), empatado con el Osasuna (0-0), empatado con el Girona (3-3) y perdido ante el Espanyol (2-0), por lo que se ubica en el vigésimo lugar de la tabla con 8 puntos y -3 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Íñigo Pérez registraron un empate con el Real Madrid (0-0), una derrota ante el Villarreal (4-0), una victoria contra el Deportivo Alavés (1-0) y una victoria contra el Levante (3-0), de manera que están en el puesto número 12 con 15 puntos y -2 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL OVIEDO - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Oviedo y Rayo Vallecano, correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 23 de noviembre a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OVIEDO - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Oviedo y Rayo Vallecano se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.