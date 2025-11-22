Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
LALIGA

Oviedo - Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Rayo Vallecano acumula dos victorias, una derrota y un empate en sus últimos partidos ligueros

Ronald Goncalves

Oviedo y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 23 de noviembre en el Carlos Tartiere en el partido de la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Oviedo - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Carrión llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Athletic Club (1-0), empatado con el Osasuna (0-0), empatado con el Girona (3-3) y perdido ante el Espanyol (2-0), por lo que se ubica en el vigésimo lugar de la tabla con 8 puntos y -3 en el diferencial de goles.

El Real Oviedo lamenta el fallecimiento de Alfredo Elías Ayub, hermano de Arturo Elías

Por su parte, los comandados por Íñigo Pérez registraron un empate con el Real Madrid (0-0), una derrota ante el Villarreal (4-0), una victoria contra el Deportivo Alavés (1-0) y una victoria contra el Levante (3-0), de manera que están en el puesto número 12 con 15 puntos y -2 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL OVIEDO - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Oviedo y Rayo Vallecano, correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 23 de noviembre a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OVIEDO - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Oviedo y Rayo Vallecano se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

