LALIGA
Oviedo - Osasuna: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Oviedo - Osasuna de LaLiga EA Sports
Oviedo y Osasuna se enfrentan este lunes 3 de noviembre en el Benito Villamarín en el partido de la Jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Oviedo - Osasuna y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Carrión llegará a la disputa luego de haber empatado con el Girona (3-3), perdido contra el Villarreal (2-0), perdido contra el Levante (2-0) y derrotado al Valencia (2-1), por lo que se ubica en el decimo noveno lugar de la tabla con 7 puntos y -12 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Alessio Lisci registraron una derrota ante el Celta de Vigo (3-2), una derrota ante el Atlético de Madrid (1-0), una victoria sobre el Getafe (2-1) y una derrota ante el Betis (2-0), de manera que están en el puesto número 14 con 10 puntos y -3 en el diferencial de goles.
De igual forma, el Oviedo se prepara para enfrentarse al Athletic Club y al Rayo Vallecano en las próximas fechas de la liga, mientras que el Osasuna se topará con el Sevilla y la Real Sociedad.
HORARIO DEL OVIEDO - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Oviedo y Osasuna, correspondiente a la Jornada 11 de LaLiga EA Sports, se disputa este lunes 3 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER OVIEDO - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Oviedo y Osasuna se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
