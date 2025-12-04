Oviedo - Mallorca: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Oviedo y Mallorca se enfrentan este viernes 5 de diciembre en el Carlos Tartiere en el partido de la Jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Oviedo - Mallorca y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Carrión llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Atlético de Madrid (2-0), empatado con el Rayo Vallecano (0-0), perdido ante el Athletic Club (1-0) y empatado con el Osasuna (0-0), por lo que se ubica en el vigésimo lugar de la tabla con 9 puntos y -15 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Jagoba Arrasate registraron un empate con el Osasuna (2-2), una derrota ante el Villarreal (2-1), una victoria sobre el Getafe (1-0) y una derrota ante el Betis (3-0), de manera que están en el puesto número 16 con 13 puntos y -7 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL OVIEDO - MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Oviedo y Mallorca, correspondiente a la Jornada 15 de LaLiga EA Sports, se disputa este viernes 5 de diciembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OVIEDO - MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Oviedo y Mallorca se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.