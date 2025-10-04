El Oviedo la lía en redes antes del partido contra el Levante: "Nuestras más sinceras disculpas"

El segundo partido de la octava jornada de LaLiga, previa a un nuevo parón por compromisos internacionales, ha estado marcado por la polémica antes del pitido inicial del árbitro.

Aunque el partido se disputaba en el Carlos Tartiere de la ciudad ovetense, el club había anunciado el encuentro con una imagen de la grada del vecino de la ciudad, el Valencia C.F, algo que ha provocado reacciones de todo tipo.

Al percatarse del error, el equipo de redes del Oviedo ha eliminado la publicación y ha pedido disculpas a la afición granota: "Ha sido un error. Nuestras más sinceras disculpas al Levante, que además nos acogió en Valencia haciéndonos sentir en casa", apuntaba en un comunicado posterior.

Lejos de ocultar el fallo y achacarlo a un error tecnológico, se han encargado de reivindicar el trabajo de las personas: "Queda demostrado que nuestros carteles no los hace la IA (los humanos nos equivocamos)", indicaba el club.

Lo más probable es que hayan usado la misma plantilla que contra el Valencia, partido en Mestalla que disputaron hace unos días y consiguieron remontar en un solo minuto al término del encuentro: "Es muy fácil de entender. El lunes jugaron contra el Valencia y se han olvidado de quitar el fondo de Mestalla, ya está", excusan desde X.

Sin embargo, hay quien no se ha tomado tan bien la equivocación: "Claro que el ser humano se equivoca, pero un fallo tan gordo como para confundir un estadio de un club con otro? Es como si un médico tiene que operar en un pulmón y se va al hígado, hay equivocaciones que no tienen perdón, el inepto que hizo el cartel debería ser despedido", indica otro usuario.