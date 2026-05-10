Oviedo - Getafe: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Oviedo y Getafe se enfrentan hoy domingo 10 de mayo en el Carlos Tartiere en el partido de la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Oviedo - Getafe y dónde ver el partido en España.

A pesar de que, matemáticamente, los carbayones no han descendido, las probabilidades reales de que el combinado de Guillermo Almada mantenga la categoría esta temporada son particularmente bajas, sobre todo después de perder consecutivamente contra el Betis y el Elche.

Incluso sumando tres victorias en los próximos cuatro partidos y que ni el Deportivo Alavés ni el Levante logren conquistar ninguna fecha, el promedio de goles aun así lo colocaría debajo del Sevilla, sumado a que tienen un peor diferencial de anotaciones en sus duelos directos esta campaña.

"Hay mucha tristeza. Nos queda cerrar el torneo y vamos a tener que seguir jugando con la vergüenza deportiva que debemos tener. Así tengamos un mínimo porcentaje de posibilidades, tenemos que seguir luchando, las tengamos o no", declaró Almada.

Por su parte, el Getafe repite las estadísticas de sus adversarios y llega tras caer ante el Rayo Vallecano y el Barcelona, pero ello no ha impedido que continúe en la lucha por los puestos de competencias europeas para la próxima temporada, sobre todo el de Conference League.

A solo tres puntos de distancia del Celta de Vigo, el combinado de José Bordalás tiene auténticas posibilidades de sumarse al torneo continental, por lo que el técnico reconoce que hay esperanzas bastante vivas. "Es normal que la gente se ilusione, hemos estado sextos varias jornadas y es normal que todo el mundo se ilusione", comentó en su última rueda de prensa.

"Pero la realidad es bien distinta", adversó. "Hay que ver las posibilidades del equipo que se enfrentaba a nosotros y nosotros. Esto es muy difícil, equipos que están peleando por el descenso son históricos y con plantillas increíbles", admitió.

HORARIO DEL OVIEDO - GETAFE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Oviedo y Getafe, correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 10 de mayo a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OVIEDO - GETAFE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Oviedo y Getafe se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.