Oviedo - Elche: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Oviedo y Elche se enfrentan hoy domingo 26 de abril en el Carlos Tartiere en el partido de la Jornada 32 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Oviedo - Elche y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los carbayones llegan sumidos en el puesto más bajo de la tabla, estando a seis puntos de poder zafarse de los puestos rojos incluso a pesar de lograr sumar tres victorias en sus últimos cinco partidos, lo que les ha permitido mantener las esperanzas de cara a permanecer en la categoría.

No obstante, los de Guillermo Almada no han tenido suerte contra los ilicitanos desde el año pasado, pues han acumulado un par de derrotas y un empate, este último dejando un muy mal sabor de boca por las circunstancias en las que se produjo, descritas por el entrenador como injustas hasta el punto de preguntarse "si a otros equipos más importantes les cobran lo que nos han cobrado en ese penalti repetido".

En cualquier caso, la postura es invariable. "Sigo insistiendo en que no me focalizo en los puntos, sino en lo que viene. Tenemos que desvivirnos por sumar de tres. Estamos más cerca de ello. Llevamos el peso y presionamos alto. Abrimos brechas. Si mejoramos la contundencia nos acercará al triunfo. Esperemos que el domingo sea un partido normal y repitamos la actuación de hoy. Ya pensaremos en lo que viene", declaró tras quedar tablas con el Villarreal.

Por otra parte, el combinado dirigido por Eder Sarabia ha encadenado dos victorias seguidas que le han ayudado soberanamente a mantenerse fuera de la zona de descenso, aunque todavía con un peligro latente que los obliga a continuar buscando los tres puntos en cada nueva jornada de LaLiga.

Están posicionados en el decimosexto lugar de la tabla y solo dos unidades lo separan de caer en el área roja, pero al venir de aunar cuatro conquistas en cinco partidos puede que encuentren las fuerzas suficientes tanto para mantener el buen rendimiento como para obviar el hecho de que, como visitantes, solo han ganado una vez en todo el año.

HORARIO DEL OVIEDO - ELCHE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Oviedo y Elche, correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 26 de abril a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OVIEDO - ELCHE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Oviedo y Elche se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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