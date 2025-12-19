LALIGA
Oviedo - Celta de Vigo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Oviedo - Celta de Vigo de LaLiga EA Sports
Oviedo y Celta de Vigo se enfrentan este sábado 20 de diciembre en el Carlos Tartiere en el partido de la Jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Oviedo - Celta de Vigo y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Guillermo Almada llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Sevilla (4-0), empatado con el Mallorca (0-0), perdido contra el Atlético de Madrid (2-0) y empatado con el Rayo Vallecano (0-0), por lo que se ubica en el decimonoveno lugar de la tabla con 10 puntos y -19 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Claudio Giráldez registraron una victoria sobre el Athletic Club (2-0), una victoria sobre el Real Madrid (2-0), una derrota frente al Osasuna (1-0) y una victoria sobre el Deportivo Alavés (1-0), de manera que están en el puesto número 8 con 22 puntos y +1 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL OVIEDO - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Oviedo y Celta de Vigo, correspondiente a la Jornada 17 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 20 de diciembre a las 14:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL OVIEDO - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Oviedo y Celta de Vigo se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
