Oviedo - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Oviedo y Atlético de Madrid se enfrentan hoy sábado 28 de febrero en el Carlos Tartiere en el partido de la Jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Oviedo - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, a pesar de protagonizar un emocionante empate con la Real Sociedad, el Oviedo no puede olvidar su realidad: se encuentra último en la tabla con 17 puntos, solo ha logrado una victoria en los últimos 17 partidos y no ha logrado derrotar a los colchoneros desde 1998, de manera que su situación es crítica.

No obstante, el Atlético de Madrid de visitante ha tenido problemas sensibles esta temporada, tal y como lo recuerda su reciente derrota en Vallecas la jornada pasada, por lo que los de Guillermo Almada tienen una oportunidad de capitalizar las carencias de sus adversarios a través de su localía.

Coincidentemente, el Atlético de Madrid aúna dos derrotas en sus últimos tres partidos, y si bien los puntos obtenidos en el Cívitas Metropolitano ante el Espanyol fueron útiles para despertar los ánimos, tanto como la clasificación a octavos de final de Champions League, el combinado de Diego Simeone está lejos de su mejor versión.

Obviando lo anterior, de acuerdo con sus registros más recientes, el Atlético cuenta con cuatro victorias y tres empates ante el Oviedo y se encuentra situado en un sólido cuarto lugar de la tabla general, por lo que su condición de favorito de cara a esta nueva jornada es completamente innegable.

HORARIO DEL OVIEDO - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Oviedo y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 26 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 28 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OVIEDO - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Oviedo y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Fútbol 1.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.