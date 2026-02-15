Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oviedo - Athletic Club: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Athletic Club goleó al Levante (4-2) y se posicionó en la mitad de la tabla de LaLiga EA Sports

Ronald Goncalves

Oviedo y Athletic Club se enfrentan hoy domingo 15 de febrero en el Carlos Tartiere en el partido de la Jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Oviedo - Athletic Club y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Guillermo Almada llegará a la disputa luego de haber derrotado al Girona (1-0), perdido contra el Barcelona (3-0), perdido contra el Osasuna (3-2) y empatado con el Betis (1-1), por lo que se ubica en el vigésimo lugar de la tabla con 16 puntos y -22 en el diferencial de goles.

Ernesto Valverde, más pendiente de las "radiografías" que del "DNI"

Por su parte, los comandados por Ernesto Valverde registraron una victoria sobre el Levante (4-2), un empate con la Real Sociedad (1-1), una derrota ante el Sevilla (2-1) y una derrota ante el Mallorca (3-2), de manera que están en el puesto número 10 con 28 puntos y -8 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL OVIEDO - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Oviedo y Athletic Club, correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 15 de febrero a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OVIEDO - ATHLETIC CLUB DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Oviedo y Athletic Club se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

