Oscar de Marcos se despide del Athletic con todos los honores

Oscar De Marcos ha recibido un emotivo homenaje por su retiro del fútbol después de vestir durante 16 años la camiseta del Athletic Club, de donde se ha despedido como lo que es: una auténtica leyenda. El lateral de 36 años fue recibido en Lezama por los aplausos de toda la estructura del club rojiblanco. Después bajó al césped, donde le esperaban sus compañeros de equipo y su familia; y profirió unas de sus últimas palabras como capitán del primer equipo.

Sentado sobre el terreno de juego del centro de entrenamiento, con el arco del antiguo San Mamés de fondo, y los títulos que ha conseguido a los lados, el histórico capitán del Athletic Club aseguró, emocionado, que "no estoy aquí para decir adiós. Estoy para dar las gracias y para despedirme en casa con mi gente en el lugar donde he crecido como persona y como profesional. Lezama ha sido mucho más que un campo de entrenamiento y San Mamés ha sido mi templo. Hoy me despido, pero no me voy del todo. Una parte de mí se quedará aquí siempre".

Una carta de amor a su club

Enfrente de su familia, compañeros de equipo, directivos y algunas leyendas del Athletic como Pablo Orbaiz, Joseba Etxebarria, Aitor Ocia, Aritz Aduriz o Markel Susaeta; De Marcos profirió una carta de amor al club que ha defendido orgulloso 573 partidos, y con el que ha ganado 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

"El Athletic no es solo un nombre, no es solo un club de fútbol. Es la punta de un iceberg inmenso, donde lo más grande es justo lo que no se ve. Debajo de esa palabra que brilla, vive la lealtad de un pueblo. Para muchos es fútbol, para mí es familia, amistad, educación y respeto. Por eso cuando pienso en mis hijos no quiero que aprendan a amar un club, sino a vivir como se vive en el Athletic", expresó el capitán, que concluyó su discurso agradeciendo a la entidad y con un "Aupa Athletic" salido directamente del corazón.

Oscar de Marcos, titular frente al Real Valladolid, disputa este domingo frente al conjunto pucelano su partido oficial 561 con el Athletic Club / EFE/ Luis Tejido

El alavés agradeció a todos los técnicos que ha tenido a lo largo de estos 16 años con menciones especiales para Josu Urrutia, con el que guarda "una especial amistad", Marcelo Bielsa, que le "dio la oportunidad" de descubrirse a sí mismo", y Ernesto Valverde, "un padre para todos".

Un punto y final liberador

Ya en el turno de preguntas de los periodistas, De Marcos reconoció que se "liberó" cuando a mediados de febrero anunció públicamente su decisión de colgar las botas al final de la actual temporada y aseguró que desde entonces "en ningún momento" pensó en revertirla porque "lo tenía muy claro" y pensaba que "era lo correcto".

El lateral, a sus 36 años, pondrá punto y final a una trayectoria brillante que solo ha sido superada por un mito como José Ángel Iribar, jugador con más partidos en la historia de la entidad basca con 614.

La gabarra acaba su recorrido rodeado de una impresionante marea rojiblanca / Javier Zorrilla

"El 'Txopo lleva más de 80 años siendo el Athletic y es imposible que nadie le pueda alcanzar", comentó un De Marcos que confesó también la confianza con la que inicia su nueva etapa después de dejar el fútbol.

"Es una decisión muy meditada. Viene de bastante tiempo atrás y me he hecho a la idea de lo que viene. Tengo amigos que han pasado por ello y les veo bien y disfrutar. No tengo ese miedo", comentó de Marcos, quien agregó que por ahora necesita "salirse" del fútbol antes de iniciar un nuevo camino.

Un viaje cíclico para cerrar su trayectoria

"Necesito respirar e ir viendo. Hay veces que hay que aburrirse en la vida para ver que te pide el cuerpo. Tengo inquietudes y muchas cosas que me apetece hacer, pero tengo que coger distancia y estar con mi familia y los amigos. Me gusta mucho el fútbol, pero ahora mismo necesito apartarme un poco", concluyó.

El lateral de Laguardia jugará su último partido como profesional el próximo domingo contra el Barça en San Mamés, el mismo club ante el que debutó en el templo bilbaíno hace 16 años. Ese día, un joven De Marcos que aún no se había reconvertido en lateral anotó el primero de sus 39 goles como "Zurigorriak".