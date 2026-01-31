LALIGA
Osasuna - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Osasuna - Villarreal de LaLiga EA Sports
Osasuna y Villarreal se enfrentan hoy sábado 31 de enero en El Sadar en el partido de la Jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Osasuna - Villarreal y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Alessio Lisci llegará a la disputa luego de haber derrotado al Rayo Vallecano (3-1), derrotado al Oviedo (3-2), perdido contra el Girona (1-0) y empatado con el Athletic Club (1-1), por lo que se ubica en el noveno lugar de la tabla con 25 puntos y -1 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Marcelino García Toral registraron una derrota frente al Real Madrid (2-0), una derrota frente al Betis (2-0), una victoria contra el Deportivo Alavés (3-1) y una victoria contra el Elche (3-1), de manera que están en el puesto número 4 con 41 puntos y +16 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL OSASUNA - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Osasuna y Villarreal, correspondiente a la Jornada 22 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 31 de enero a las 16:15 (CET) en España.
DÓNDE VER EL OSASUNA - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Osasuna y Villarreal se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Así quedan los cruces de los playoffs de la Champions League: cuadro, rivales de Real Madrid y Atlético, fechas y horarios
- Flick: 'He cambiado de opinión sobre Dro
- Alcaraz - Zverev en directo hoy: resultado y ganador de las semifinales del Open de Australia
- La gran novedad en la delantera que prepara Flick
- Sorteo Champions League: cuadro, emparejamientos del playoff y rivales de Real Madrid y Atlético
- Nuevo revés judicial al Madrid en el 'caso Negreira'
- El gran cambio de Pedri
- Deco desvela por qué el Barça nunca quiso fichar a Estevao