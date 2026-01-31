Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LALIGA

Osasuna - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Osasuna - Villarreal de LaLiga EA Sports

El Osasuna se presenta en la nueva fecha de LaLiga EA Sports tras dos victorias consecutivas

El Osasuna se presenta en la nueva fecha de LaLiga EA Sports tras dos victorias consecutivas / Osasuna

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Osasuna y Villarreal se enfrentan hoy sábado 31 de enero en El Sadar en el partido de la Jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Osasuna - Villarreal y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Alessio Lisci llegará a la disputa luego de haber derrotado al Rayo Vallecano (3-1), derrotado al Oviedo (3-2), perdido contra el Girona (1-0) y empatado con el Athletic Club (1-1), por lo que se ubica en el noveno lugar de la tabla con 25 puntos y -1 en el diferencial de goles.

Osasuna deja helado al Rayo en el descuento

Osasuna deja helado al Rayo en el descuento

Por su parte, los comandados por Marcelino García Toral registraron una derrota frente al Real Madrid (2-0), una derrota frente al Betis (2-0), una victoria contra el Deportivo Alavés (3-1) y una victoria contra el Elche (3-1), de manera que están en el puesto número 4 con 41 puntos y +16 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL OSASUNA - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Osasuna y Villarreal, correspondiente a la Jornada 22 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 31 de enero a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OSASUNA - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Osasuna y Villarreal se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

