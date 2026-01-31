Osasuna - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Osasuna y Villarreal se enfrentan hoy sábado 31 de enero en El Sadar en el partido de la Jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Osasuna - Villarreal y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Alessio Lisci llegará a la disputa luego de haber derrotado al Rayo Vallecano (3-1), derrotado al Oviedo (3-2), perdido contra el Girona (1-0) y empatado con el Athletic Club (1-1), por lo que se ubica en el noveno lugar de la tabla con 25 puntos y -1 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Marcelino García Toral registraron una derrota frente al Real Madrid (2-0), una derrota frente al Betis (2-0), una victoria contra el Deportivo Alavés (3-1) y una victoria contra el Elche (3-1), de manera que están en el puesto número 4 con 41 puntos y +16 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL OSASUNA - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Osasuna y Villarreal, correspondiente a la Jornada 22 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 31 de enero a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OSASUNA - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Osasuna y Villarreal se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.