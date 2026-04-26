Osasuna - Sevilla: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Osasuna y Sevilla se enfrentan hoy domingo 26 de abril en El Sadar en el partido de la Jornada 32 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Osasuna - Sevilla y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto de Alessio Lisci se encuentra en el relativo limbo de la clasificación, pues está tan alejado de la zona de descenso como de los puestos de competiciones europeas, con cinco puntos que lo separan tanto del Deportivo Alavés como del Getafe, respectivamente.

Esto se debe a que los rojillos no han tenido el mejor rendimiento en las últimas jornadas, habiendo perdido con el Athletic y empatado con el Betis y el propio Alavés, reduciendo así las posibilidades de que sean candidatos serios a clasificar para la Conference League. Aun así, llevan nueve partidos sin perder en El Sadar, lo cual nos permite entrever que, como mínimo, un punto lograrán extraer de su recibimiento de los blanquirrojos.

Por otra parte, quienes sí tienen mucho en juego son los dirigidos por Luis García Plaza, quienes arrastran tres derrotas consecutivas fuera de casa y están a solo un punto de caer en la zona de descenso, especialmente tras la inesperada derrota que sufrieron frente a un Levante que tiene incluso menos unidades en la temporada actual.

Considerando que el Sevilla ha dejado caer puntos con los rivales más asequibles de la liga, y que se aproximan fechas contra oponentes más complicados como el Real Madrid, la Real Sociedad y el Villarreal, la afición sevillista no hace más que mostrar su descontento para con el club, especialmente ante la posibilidad de que un histórico de España descienda a segunda división.

HORARIO DEL OSASUNA - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Osasuna y Sevilla, correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 26 de abril a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OSASUNA - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Osasuna y Sevilla se podrá ver en directo y online a través de DAZN, DAZN en abierto y Teledeporte.

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