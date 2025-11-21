Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Osasuna - Real Sociedad: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Osasuna - Real Sociedad de LaLiga EA Sports

La Real Sociedad lleva cuatro partidos seguidos sumando puntos, eludiendo la zona de descenso en el proceso

Ronald Goncalves

Osasuna y Real Sociedad se enfrentan este sábado 22 de noviembre en El Sadar en el partido de la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Osasuna - Real Sociedad y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Alessio Lisci llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Sevilla (1-0), empatado con el Oviedo (0-0), perdido ante el Osasuna (3-2) y perdido ante el Atlético de Madrid (1-0), por lo que se ubica en el decimosexto lugar de la tabla con 11 puntos y -4 en el diferencial de goles.

Jagoba Arrasate: "Hemos disfrutado, reído y no se ha lesionado nadie"

Por su parte, los comandados por Sergio Francisco registraron un empate con el Elche (1-1), una victoria contra el Athletic Club (3-2), una victoria contra el Sevilla (2-1) y un empate con el Celta de Vigo (1-1), de manera que están en el puesto número 14 con 13 puntos y -3 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL OSASUNA - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Osasuna y Real Sociedad, correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 22 de noviembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OSASUNA - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Osasuna y Real Sociedad se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

