Osasuna prosigue su camino sin Moi Gómez

Osasuna se ha ejercitado en Tajonar con la ausencia de Moi Gómez un día después de la victoria sumada ante el Rayo Vallecano que mantiene la imbatibilidad en casa del equipo dirigido por Alessio Lisci.

Con la recuperación de Valentin Rosier y Ante Budimir, el equipo tan solo cuenta con una baja a día de hoy. Moi Gómez ha proseguido con su proceso de recuperación de la lesión en el isquiotibial en la pierna derecha. Una baja sensible que sus compañeros supieron solventar durante la tarde del domingo. 2-0 y segundos tres puntos después del 1-0 ante el Valencia de hace tres semanas.

Raúl García de Haro e Iker Benito, protagonistas

Los grandes protagonistas de la jornada por sus goles, Raúl García de Haro e Iker Benito, junto al resto de la plantilla, han entrenado sin problemas. El equipo ha trabajado dividido en dos grupos. Por un lado, los futbolistas que más minutos disputaron ayer han hecho trabajo regenerativo, mientras que el resto ha llevado a cabo trabajo compensatorio. Los futbolistas de Osasuna Promesas Rafa Fernández y Bruno Pérez han completado la sesión.

Este martes, el equipo guardará descanso. El miércoles, los de Lisci volverán al trabajo con una sesión a puerta cerrada en El Sadar. El jueves y el viernes, los entrenamientos se desarrollarán a puerta abierta en Tajonar a partir de las 11:00 horas, todo ello en vistas al partido ante el Villarreal de este sábado a las 18:30 horas.