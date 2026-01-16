Osasuna - Oviedo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Osasuna y Oviedo se enfrentan este sábado 17 de enero en El Sadar en el partido de la Jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Osasuna - Oviedo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Alessio Lisci llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Girona (1-0), empatado con el Athletic Club (1-1), vencido al Deportivo Alavés (3-2) y perdido contra el Barcelona (2-0), por lo que se ubica en el decimoquinto lugar de la tabla con 19 puntos y -4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Guillermo Almada registraron un empate con el Betis (1-1), un empate con el Deportivo Alavés (1-1), un empate con el Celta de Vigo (0-0) y una derrota frente al Sevilla (4-0), de manera que están en el puesto número 20 con 13 puntos y -19 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL OSASUNA - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Osasuna y Oviedo, correspondiente a la Jornada 20 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 17 de enero a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OSASUNA - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Osasuna y Oviedo se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.