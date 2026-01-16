Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DroArbeloaCuartos Copa del ReyRivales Barcelona CopaFecha cuartos CopaDakar directoBorsi BeckerJuan Carlos RiveroMundial Kings LeagueAlcarazMadrid - Barça horarioKilian JornetKloppEntrenador RacingJorge TabetOpen Australia 2026Europeo Balonmano 2026Clasificación DakarPartidos Open de Australia hoyPróximo partido AlcarazPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyJorge Rey
LALIGA

Osasuna - Oviedo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Osasuna - Oviedo de LaLiga EA Sports

El Oviedo solo ha logrado sumar dos victorias en toda la temporada de LaLiga

El Oviedo solo ha logrado sumar dos victorias en toda la temporada de LaLiga / ABC

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Osasuna y Oviedo se enfrentan este sábado 17 de enero en El Sadar en el partido de la Jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Osasuna - Oviedo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Alessio Lisci llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Girona (1-0), empatado con el Athletic Club (1-1), vencido al Deportivo Alavés (3-2) y perdido contra el Barcelona (2-0), por lo que se ubica en el decimoquinto lugar de la tabla con 19 puntos y -4 en el diferencial de goles.

Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, sobre el regreso de Areso: "He notado que le silban, hay sitios donde me dicen de todo, pero no me gusta"

Por su parte, los comandados por Guillermo Almada registraron un empate con el Betis (1-1), un empate con el Deportivo Alavés (1-1), un empate con el Celta de Vigo (0-0) y una derrota frente al Sevilla (4-0), de manera que están en el puesto número 20 con 13 puntos y -19 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL OSASUNA - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Osasuna y Oviedo, correspondiente a la Jornada 20 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 17 de enero a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OSASUNA - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Osasuna y Oviedo se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

