Osasuna - Levante: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Solo el diferencial de anotaciones separa al Osasuna de estar en la zona de descenso

Ronald Goncalves

Osasuna y Levante se enfrentan este lunes 8 de diciembre en El Sadar en el partido de la Jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Osasuna - Levante y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Alessio Lisci llegará a la disputa luego de haber empatado con el Mallorca (2-2), perdido frente a la Real Sociedad (3-1), perdido frente al Sevilla (1-0) y empatado con el Oviedo (0-0), por lo que se ubica en el decimoséptimo lugar de la tabla con 12 puntos y -6 en el diferencial de goles.

Un gol de Boyomo en el descuento rescata a Osasuna en Mallorca

Por su parte, los comandados por Vicente Iborra de la Fuente registraron una derrota frente al Athetic Club (2-0), una derrota frente al Valencia (1-0), una derrota frente al Atlético de Madrid (3-1) y una derrota frente al Celta de Vigo (2-1), de manera que están en el puesto número 19 con 9 puntos y -10 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL OSASUNA - LEVANTE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Osasuna y Levante, correspondiente a la Jornada 15 de LaLiga EA Sports, se disputa este lunes 8 de diciembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OSASUNA - LEVANTE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Osasuna y Levante se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

