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LALIGA EA SPORTS
Osasuna - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue en directo el partido de la quinta jornada de la Primera División entre Osasuna y Espanyol en El Sadar
Sergi Bescós I Lázaro
El estadio de El Sadar acoge la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2026/27 entre Osasuna y Espanyol. Sigue el partido en directo en SPORT.
Osasuna (0-2) Espanyol l Min 37
¡Cabezazo de Robeto fueraaaaaa! ¡Gran centro de Omar y mejor anticipación de Roberto para rematar de cabeza y casi conseguir el tercero!
Osasuna (0-2) Espanyol l Min 36
Otra vez Kike Barja haciendo mucho daño por banda izquierda. Budimir está fijando a Riedel y por eso el central perico no llega a las ayudas para Omar, que está sufriendo bastante con Kike.
Osasuna (0-2) Espanyol l Min 33
Otra falta en tres cuartos de campo perico para Osasuna. Nueva oportunidad para poner el balón al centro del área
Osasuna (0-2) Espanyol l Min 31
Disparo muy flojo y sin peligro de Raúl García que sale fuera
Osasuna (0-2) Espanyol l Min 31
Ahora es el Espanyol quién intenta presionar arriba para dificultar la salida de balón del Osasuna
Osasuna (0-2) Espanyol l Min 30
Primera amarilla del partido. Tarjeta para Kike Barja
Osasuna (0-2) Espanyol l Min 29
Osasuna está ganado prácticamente todos los duelos áeros en esta primera parte
Osasuna (0-2) Espanyol l Min 27
Remate de Iker Muñoz que no supone ningún problema para Dimitrovic
Osasuna (0-2) Espanyol l Min 25
Falta peligrosa para los locales en tres cuartos de campo perico
Osasuna (0-2) Espanyol l Min 24
Kike Barja se está moviendo con mucha comodidad por banda izquierda. Está siendo una de las principales amenzas a la defensa perica.
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