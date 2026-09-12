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LALIGA EA SPORTS

Osasuna - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Sigue en directo el partido de la quinta jornada de la Primera División entre Osasuna y Espanyol en El Sadar

Javi Hernández, jugador del RCD Espanyol

Javi Hernández, jugador del RCD Espanyol / RCD ESPANYOL

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Sergi Bescós I Lázaro

El estadio de El Sadar acoge la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2026/27 entre Osasuna y Espanyol. Sigue el partido en directo en SPORT.

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